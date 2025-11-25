Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 25 de noviembre

Los bancos más importantes le confirmaron al Banco Central de la República Argentina cuál será el precio del dólar, este miércoles 26 de noviembre, cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias para todo el público.
En el primer día hábil de la semana, después del feriado, el precio del dólar se mostró en alza, tal como había terminado la semana pasada.
En tanto, en las cuevas, el dólar blue se mantuvo siempre por debajo del valor del dólar oficial y este miércoles volverá a arrancar de esa manera.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 26 de noviembre
Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este miércoles 26 de noviembre, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.470
- Banco ICBC: $1.465
- Banco Supervielle: $1.470
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Santander: $1.470
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.465
No obstante, a pesar de la suba en el dólar, su precio aún se mantiene alejado de los $1.515 que llegó a tener hace un mes, previo a las elecciones legislativas en las que se impuso La Libertad Avanza.
El precio del dólar blue el miércoles 26 de noviembre
Las cuevas, por su lado, también tienen confirmado el precio que podría tener el dólar blue durante el miércoles por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.
En ese sentido, las cuevas arrancaron a vender el dólar blue a $1.425 este martes y ante la subida del dólar oficial, también creció el precio de esta, llevándolo a $1.455.
Vale destacar que desde hace una semana el dólar blue mantiene su precio por debajo del dólar oficial, en una tendencia que parece que durará un poco más de tiempo.