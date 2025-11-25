Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 25 de noviembre

dolar (4)

El precio del dólar en cada banco este miércoles 26 de noviembre

Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este miércoles 26 de noviembre, será el siguiente:

Banco Galicia: $1.470

Banco Nación: $1.470

Banco ICBC: $1.465

Banco Supervielle: $1.470

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470

Banco Patagonia: $1.470

Banco Santander: $1.470

Brubank: $1.470

Banco Credicoop: $1.465

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.465

No obstante, a pesar de la suba en el dólar, su precio aún se mantiene alejado de los $1.515 que llegó a tener hace un mes, previo a las elecciones legislativas en las que se impuso La Libertad Avanza.

dolar, precio del dolar

El precio del dólar blue el miércoles 26 de noviembre

Las cuevas, por su lado, también tienen confirmado el precio que podría tener el dólar blue durante el miércoles por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.

En ese sentido, las cuevas arrancaron a vender el dólar blue a $1.425 este martes y ante la subida del dólar oficial, también creció el precio de esta, llevándolo a $1.455.

Vale destacar que desde hace una semana el dólar blue mantiene su precio por debajo del dólar oficial, en una tendencia que parece que durará un poco más de tiempo.