Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy martes 25 de noviembre 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.
Anuncian un corte de agua para este martes por tiempo indefinido: en qué zona
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la red por arreglos. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa ejecutará empalmes de cañerías en el marco de la obra de recambio que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), también en City Bell.
Los trabajos se realizarán en la intersección de 19 y 47, por lo que estará afectado el servicio en el sector comprendido desde 476 a 481 y de 18 hasta Camino General Belgrano. Si bien la empresa no determinó en que horarios será el corte, cuando los trabajos se terminen se restablecerá el servicio paulatinamente.
Además, se iniciará el recambio de la unidad filtrante N.º 3 de la Planta Potabilizadora de agua de General Alvear. Los trabajos se dividirán en dos etapas: la remoción del módulo existente y el montaje del nuevo equipamiento, y se extenderán por un plazo de 25 días.
Durante todo el proceso, y por la desafectación de esta unidad, se producirá menor caudal de agua, consecuentemente se registrará baja presión en la red de la localidad y en el abastecimiento a la Unidad Penal 30.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.