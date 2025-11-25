Anuncian un corte de agua para este martes por tiempo indefinido: en qué zona

Los trabajos se realizarán en la intersección de 19 y 47, por lo que estará afectado el servicio en el sector comprendido desde 476 a 481 y de 18 hasta Camino General Belgrano. Si bien la empresa no determinó en que horarios será el corte, cuando los trabajos se terminen se restablecerá el servicio paulatinamente.

Además, se iniciará el recambio de la unidad filtrante N.º 3 de la Planta Potabilizadora de agua de General Alvear. Los trabajos se dividirán en dos etapas: la remoción del módulo existente y el montaje del nuevo equipamiento, y se extenderán por un plazo de 25 días.

Durante todo el proceso, y por la desafectación de esta unidad, se producirá menor caudal de agua, consecuentemente se registrará baja presión en la red de la localidad y en el abastecimiento a la Unidad Penal 30.

corte de agua por arreglo en cañerias (3) Por empalmes de cañerias hay un corte de agua en City Bell.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.