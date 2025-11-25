Las fotos y los videos subidos de tono de la policía tiktokera: "Fue por necesidad", se defendió

policia tik tok hot

La justificación de la policía hot: un sueldo insuficiente

En su descargo, la oficial Nicole V. argumentó que su accionar estuvo motivado puramente por la necesidad económica. "Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral", aseguró en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La situación se agravó mientras cursaba una licencia médica por un tratamiento psicológico y psiquiátrico derivado de un episodio de violencia de género sufrido en junio. Según Nicole, esta licencia redujo su sueldo policial a unos $600.000, un monto que calificó de "insuficiente para mis gastos". "Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba", reiteró la oficial.