Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 19 de noviembre de 2025 en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo de mantenimiento.
Corte de agua: este miércoles se verá afectado el servicio en varias zonas
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la red por arreglos. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Este miércoles 19 de noviembre, se llevará adelante un empalme de cañerías en la intersección de las calles Ramón y Cajal; y Victorica, en Bahía Blanca. Durante la ejecución de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles: Tres Sargentos; Sarmiento; Newbery; y Pilmaiquén.
Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá en forma paulatina.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.