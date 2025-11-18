Corte de agua: este miércoles se verá afectado el servicio en varias zonas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

corte de agua en bs as Este miércoles hay un corte de agua en zona de Bahía Blanca.

Este miércoles 19 de noviembre, se llevará adelante un empalme de cañerías en la intersección de las calles Ramón y Cajal; y Victorica, en Bahía Blanca. Durante la ejecución de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles: Tres Sargentos; Sarmiento; Newbery; y Pilmaiquén.