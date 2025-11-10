Corte de agua programado: dos departamentos se quedarán sin servicio este día

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Godoy Cruz y San Rafael este martes 11 de noviembre. En Godoy Cruz debido a un empalme de redes se cortará el servicio a partir de las 9:00 hasta las 18:00 desde San Martin hasta el Canal Cacique Guaymallén.

Además, en San Rafael, debido a trabajos de mantenimiento, se interrumpirá el abastecimiento de agua potable en Villa 25 de Mayo desde las 9:00 hasta las 14:00.

corte de agua (1) Estas son las zonas afectadas por el corte de agua.

Durante el corte del servicio: