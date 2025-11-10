Inicio Sociedad Corte de agua
Corte de agua programado: dos departamentos se quedarán sin servicio este día

Estos departamentos se verán afectados por un corte de agua este martes 11 de noviembre. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual comunica un corte de agua programado para este martes 11 de noviembre. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo de esta semana. Sigue leyendo para conocer los detalles

AYSAM y nuevos trabajos

Aysam realizó mportantes trabajos en el Área Metropolitana. Estas obras se llevan a cabo en el contexto de un proyecto esencial que la compañía está llevando a cabo con el objetivo de perfeccionar el Sistema de Macrodistribución vigente y la regulación de los acueductos que nutren las reservas de dos de las principales plantas de potabilización en Gran Mendoza.

Con una inversión de más de USD 5.1 millones, el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros. Esta reciente acción se relaciona con la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla.

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Godoy Cruz y San Rafael este martes 11 de noviembre. En Godoy Cruz debido a un empalme de redes se cortará el servicio a partir de las 9:00 hasta las 18:00 desde San Martin hasta el Canal Cacique Guaymallén.

Además, en San Rafael, debido a trabajos de mantenimiento, se interrumpirá el abastecimiento de agua potable en Villa 25 de Mayo desde las 9:00 hasta las 14:00.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.

