Estas son las zonas que se verán afectadas por el corte de agua.

Un nuevo corte de agua ocurrirá en la provincia de Mendoza este jueves 9 de octubre. Agua y saneamiento de Mendoza (AYSAM) compartió un comunicado en sus redes sociales que cortarán el servicio de agua potable en un departamento. A continuación te contaremos todos los detalles.

AYSAM y nuevos trabajos

AYSAM es una empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.

AYSAM se encuentra trabajando en muchas obras de mantenimiento.

La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este jueves 9 de octubre debido a tarea de empalme de redes. Los servicios se cortarán en San Carlos desde carril Casas viejas hasta la ruta 40 y desde calle Cobos hasta Lencinas.

Además, el departamento de San Martin también se verá afectado en el Barrio Ambrosio I y II, calle Corrientes, escuela Neuquén y el Callejón Rodríguez. En ambos departamentos el corte de agua será a partir de las 8:00 hasta las 15:00.

El corte de agua tendrá un horario acotado en ambos departamentos.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
  • Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

