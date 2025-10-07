Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zonas y horarios afectados
Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este jueves 9 de octubre debido a tarea de empalme de redes. Los servicios se cortarán en San Carlos desde carril Casas viejas hasta la ruta 40 y desde calle Cobos hasta Lencinas.
Además, el departamento de San Martin también se verá afectado en el Barrio Ambrosio I y II, calle Corrientes, escuela Neuquén y el Callejón Rodríguez. En ambos departamentos el corte de agua será a partir de las 8:00 hasta las 15:00.
canilla de agua
El corte de agua tendrá un horario acotado en ambos departamentos.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.