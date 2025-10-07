Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este jueves 9 de octubre debido a tarea de empalme de redes. Los servicios se cortarán en San Carlos desde carril Casas viejas hasta la ruta 40 y desde calle Cobos hasta Lencinas.

Además, el departamento de San Martin también se verá afectado en el Barrio Ambrosio I y II, calle Corrientes, escuela Neuquén y el Callejón Rodríguez. En ambos departamentos el corte de agua será a partir de las 8:00 hasta las 15:00.

Durante el corte del servicio: