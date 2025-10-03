Imprevisto corte de agua afectó varias zonas y se extenderá a lo largo del día

Qué zonas de Buenos Aires están afectadas por el corte de agua

Una cuadrilla de mantenimiento realiza tareas sobre una perforación de agua en Campana. Como consecuencia de los trabajos, está afectado el suministro de agua en los barrios Las Campanas, Ariel del Plata y Santa Florentina.

Un corte de energía afecta el suministro de agua en el sector de 66 a 72 y de 140 a 145, en Los Hornos. La afectación se inició a las 8.00 y se estima que se extienda hasta las 16.00 cuando se reconecte el suministro energético.

Además, en la jornada de hoy se realiza una intervención sobre la cañería ubicada en avenida 25, de 511 bis a 512, en Gonnet. Las tareas obligan a la reducción de la presión y/ó falta de agua en el sector adyacente hasta la finalización de las mismas.

corte de agua bs as Se recomienda cuidar el agua hasta que el servicio se restablezca.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.