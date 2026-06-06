Desde las 7:00 un nuevo corte de agua deja sin servicio una importante localidad

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre una cañería de agua en calle 9 de Julio entre Rojas y Blandengues, en San Miguel del Monte.

Como la ejecución de las tareas requiere la afectación del suministro de agua a toda la localidad entre las 7 y las 11 horas, se ha destinado una jornada sin actividad en los establecimientos educativos. Por todo lo descrito, se solicita a los usuarios realizar las reservas domiciliarias de agua para disponer solo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.

corte de agua en bs as Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.