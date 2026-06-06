Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un nuevo corte de agua este sábado 6 de junio de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Desde las 7:00 un nuevo corte de agua deja sin servicio una importante localidad
ABSA, informó un nuevo corte de agua este sábado por trabajos programados a raíz de arreglos en una cañería. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre una cañería de agua en calle 9 de Julio entre Rojas y Blandengues, en San Miguel del Monte.
Como la ejecución de las tareas requiere la afectación del suministro de agua a toda la localidad entre las 7 y las 11 horas, se ha destinado una jornada sin actividad en los establecimientos educativos. Por todo lo descrito, se solicita a los usuarios realizar las reservas domiciliarias de agua para disponer solo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.