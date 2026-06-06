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Buenos Aires

Desde las 7:00 un nuevo corte de agua deja sin servicio una importante localidad

ABSA, informó un nuevo corte de agua este sábado por trabajos programados a raíz de arreglos en una cañería. Se verá afectada una importante zona

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Desde las 7:00 de este sábado un nuevo corte de agua deja sin servicio una importante localidad

Desde las 7:00 de este sábado un nuevo corte de agua deja sin servicio una importante localidad

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un nuevo corte de agua este sábado 6 de junio de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

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San Miguel del Monte: trabajos programados para el s&aacute;bado 6 de junio.

San Miguel del Monte: trabajos programados para el sábado 6 de junio.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre una cañería de agua en calle 9 de Julio entre Rojas y Blandengues, en San Miguel del Monte.

Como la ejecución de las tareas requiere la afectación del suministro de agua a toda la localidad entre las 7 y las 11 horas, se ha destinado una jornada sin actividad en los establecimientos educativos. Por todo lo descrito, se solicita a los usuarios realizar las reservas domiciliarias de agua para disponer solo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.

corte de agua en bs as
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectaci&oacute;n.

Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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