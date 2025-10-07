Inicio Sociedad Corte de agua
Buenos Aires

Corte de agua: por trabajos programados en la red se afectará provisoriamente el servicio

La empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la red. Se verá afectada una zona

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: por trabajos programados en la red se afectará provisoriamente el servici

Corte de agua: por trabajos programados en la red se afectará provisoriamente el servici

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy martes 7 de octubre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zonas de Buenos Aires se verán afectada por el corte de agua

La empresa anunció la zona afectada para hoy por el corte de agua:

corte de agua en bs as
ABSA inform&oacute; sobre un corte de agua para hoy martes 7 de octubre de 2025.

ABSA informó sobre un corte de agua para hoy martes 7 de octubre de 2025.

  • Se realizarán trabajos de empalmes de cañerías en la intersección de las calles 5 y 76, en Villa Elvira.
  • Las tareas afectarán provisoriamente el suministro de agua en el sector comprendido por las Avenidas 1 a 7; y de 72 a 80.

Esta intervención se enmarca en la obra de recambio de viejos conductos por modernas cañerías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de mayor diámetro, para la mejora del servicio de agua en ese sector de la ciudad.

Si bien la empresa no brindó información sobre los horarios que abarca el arreglo, una vez finalizadas las tareas, el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua.

Recomendaciones para los usuarios

corte de agua por arreglo en cañerias (1)
La discontinuidad en el servicio se debe a un recambio de ca&ntilde;er&iacute;as para mejorar el servicio de agua.

La discontinuidad en el servicio se debe a un recambio de cañerías para mejorar el servicio de agua.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Temas relacionados:

Te puede interesar