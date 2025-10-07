Corte de agua: por trabajos programados en la red se afectará provisoriamente el servicio

corte de agua en bs as ABSA informó sobre un corte de agua para hoy martes 7 de octubre de 2025.

Se realizarán trabajos de empalmes de cañerías en la intersección de las calles 5 y 76, en Villa Elvira.

Las tareas afectarán provisoriamente el suministro de agua en el sector comprendido por las Avenidas 1 a 7; y de 72 a 80.

Esta intervención se enmarca en la obra de recambio de viejos conductos por modernas cañerías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de mayor diámetro, para la mejora del servicio de agua en ese sector de la ciudad.

Si bien la empresa no brindó información sobre los horarios que abarca el arreglo, una vez finalizadas las tareas, el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua.

Recomendaciones para los usuarios

corte de agua por arreglo en cañerias (1) La discontinuidad en el servicio se debe a un recambio de cañerías para mejorar el servicio de agua.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.