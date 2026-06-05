Un policía de 29 años fue detenido este jueves en Palmira, departamento de San Martín, acusado de haber abusado sexualmente de su hermana durante años. En el mismo operativo quedó arrestado el padre de ambos, también señalado por abusar contra la misma víctima.
Detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana: investigan si es padre de su hijo
El efectivo de 29 años fue detenido junto a su padre en Palmira, también acusado de abusar sexualmente de la mujer. Una pericia genética habría sido clave
Una prueba genética habría sido clave en la denuncia de la mujer víctima de abuso y es que el ADN del efectivo coincidiría en un 99% con el del hijo de la mujer, un niño que actualmente tiene 10 años. La investigación busca determinar las responsabilidades penales de los acusados.
Una denuncia que salió a la luz después de años
La denuncia fue presentada hace pocos días por la mujer, quien relató haber sufrido abusos dentro del ámbito familiar. Según trascendió de la investigación, los abusos habrían ocurrido durante años y recién ahora pudieron ser expuestos ante la Justicia.
A partir de esa presentación, la fiscalía avanzó con distintas medidas probatorias. Entre ellas, se sumó la pericia genética mencionada.
Según la información proporcionada por el periodista Oscar Campi, ese resultado descartó que el padre de la mujer fuese también el del niño, porque ambos varones sometieron sexualmente a la mujer.
Allanamiento y secuestro de armas en Palmira
Durante la mañana de este jueves se realizaron allanamientos en Palmira que terminaron con la detención del policía y de su padre.
Además de las capturas, los investigadores secuestraron el arma reglamentaria 9 milímetros que tenía asignada el policía y varias municiones.
La causa generó conmoción por las características de los hechos denunciados y por la participación de un integrante de la Policía Rural de Mendoza. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas de prueba y la investigación sobre las acusaciones formuladas por la víctima.
Un caso que vuelve a poner en agenda la violencia de género
El caso trascendió apenas un día después de una nueva movilización de Ni Una Menos en Mendoza, que reunió a cientos de personas para reclamar por los recientes femicidios ocurridos en el país y visibilizar distintas formas de violencia y abuso contra las mujeres.
Aunque se trata de una investigación judicial específica, la denuncia volvió a poner en discusión situaciones de violencia que permanecen ocultas durante años dentro de ámbitos familiares y que muchas veces sólo logran salir a la luz cuando las víctimas encuentran las condiciones para denunciar.