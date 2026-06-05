Detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana: investigan si es padre de su hijo

Una denuncia que salió a la luz después de años

La denuncia fue presentada hace pocos días por la mujer, quien relató haber sufrido abusos dentro del ámbito familiar. Según trascendió de la investigación, los abusos habrían ocurrido durante años y recién ahora pudieron ser expuestos ante la Justicia.

A partir de esa presentación, la fiscalía avanzó con distintas medidas probatorias. Entre ellas, se sumó la pericia genética mencionada.

Según la información proporcionada por el periodista Oscar Campi, ese resultado descartó que el padre de la mujer fuese también el del niño, porque ambos varones sometieron sexualmente a la mujer.

Allanamiento y secuestro de armas en Palmira

Durante la mañana de este jueves se realizaron allanamientos en Palmira que terminaron con la detención del policía y de su padre.

Además de las capturas, los investigadores secuestraron el arma reglamentaria 9 milímetros que tenía asignada el policía y varias municiones.

La causa generó conmoción por las características de los hechos denunciados y por la participación de un integrante de la Policía Rural de Mendoza. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas de prueba y la investigación sobre las acusaciones formuladas por la víctima.

Un caso que vuelve a poner en agenda la violencia de género

El caso trascendió apenas un día después de una nueva movilización de Ni Una Menos en Mendoza, que reunió a cientos de personas para reclamar por los recientes femicidios ocurridos en el país y visibilizar distintas formas de violencia y abuso contra las mujeres.

Aunque se trata de una investigación judicial específica, la denuncia volvió a poner en discusión situaciones de violencia que permanecen ocultas durante años dentro de ámbitos familiares y que muchas veces sólo logran salir a la luz cuando las víctimas encuentran las condiciones para denunciar.