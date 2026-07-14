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Hallaron más de 5 kilos de marihuana durante una serie de allanamientos en Tupungato

Se realizaron en los barrios El Progreso y Aconcagua. También incautaron un arma de fuego, una réplica, herramientas y detuvieron a una persona

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Cinco menores de edad quedaron detenidos en Mendoza este fin de semana.

Cinco menores de edad quedaron detenidos en Mendoza este fin de semana.

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La Policía recuperó este martes 4 bicicletas que habían sido robadas y secuestró más de 5 kilos de marihuana durante una serie de allanamientos realizados en Tupungato.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Tupungato, que llevó adelante 7 allanamientos en los barrios El Progreso y Aconcagua en una investigación por robos agravados y hurtos ocurridos en los últimos meses.

Como resultado del operativo, los efectivos recuperaron 4 bicicletas que habían sido denunciadas como sustraídas en distintos hechos. Además, secuestraron una pistola, una réplica de arma de fuego, un taladro percutor, un facón de aproximadamente 40 centímetros y un juego de grifería para baño.

Secuestraron una r&eacute;plica de arma de fuego en allanamientos en Tupungato.

Secuestraron una réplica de arma de fuego en allanamientos en Tupungato.

Encontraron más de cinco kilos de marihuana y hubo un detenido

Durante los allanamientos, la Policía también encontró 13 frascos con cogollos de marihuana y un cigarrillo artesanal. El pesaje total de la droga arrojó 5,155 kilogramos de marihuana.

Como consecuencia del hallazgo, una persona fue aprehendida por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia.

La Polic&iacute;a secuestr&oacute; 5 kilos de marihuana.

La Policía secuestró 5 kilos de marihuana.

Los allanamientos fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal y autorizados por el Juzgado de Garantías. La investigación continúa para determinar si los elementos secuestrados están vinculados con otros hechos delictivos en Tupungato.

En pocas palabras

  • Incautaron 5 kilos de marihuana: Secuestraron más de 5 kilos de marihuana en allanamientos en Tupungato.
  • Secuestraron elementos: Recuperaron 4 bicicletas, un arma de fuego y herramientas durante los operativos.
  • Detuvieron a una persona: Un individuo fue aprehendido por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
Resumen generado por Thinkindot AI

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