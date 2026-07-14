Hallaron más de 5 kilos de marihuana durante una serie de allanamientos en Tupungato

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Tupungato, que llevó adelante 7 allanamientos en los barrios El Progreso y Aconcagua en una investigación por robos agravados y hurtos ocurridos en los últimos meses.

Como resultado del operativo, los efectivos recuperaron 4 bicicletas que habían sido denunciadas como sustraídas en distintos hechos. Además, secuestraron una pistola, una réplica de arma de fuego, un taladro percutor, un facón de aproximadamente 40 centímetros y un juego de grifería para baño.