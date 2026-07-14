La Policía recuperó este martes 4 bicicletas que habían sido robadas y secuestró más de 5 kilos de marihuana durante una serie de allanamientos realizados en Tupungato.
Hallaron más de 5 kilos de marihuana durante una serie de allanamientos en Tupungato
Se realizaron en los barrios El Progreso y Aconcagua. También incautaron un arma de fuego, una réplica, herramientas y detuvieron a una persona
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Tupungato, que llevó adelante 7 allanamientos en los barrios El Progreso y Aconcagua en una investigación por robos agravados y hurtos ocurridos en los últimos meses.
Como resultado del operativo, los efectivos recuperaron 4 bicicletas que habían sido denunciadas como sustraídas en distintos hechos. Además, secuestraron una pistola, una réplica de arma de fuego, un taladro percutor, un facón de aproximadamente 40 centímetros y un juego de grifería para baño.
Encontraron más de cinco kilos de marihuana y hubo un detenido
Durante los allanamientos, la Policía también encontró 13 frascos con cogollos de marihuana y un cigarrillo artesanal. El pesaje total de la droga arrojó 5,155 kilogramos de marihuana.
Como consecuencia del hallazgo, una persona fue aprehendida por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia.
Los allanamientos fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal y autorizados por el Juzgado de Garantías. La investigación continúa para determinar si los elementos secuestrados están vinculados con otros hechos delictivos en Tupungato.
En pocas palabras
- Incautaron 5 kilos de marihuana: Secuestraron más de 5 kilos de marihuana en allanamientos en Tupungato.
- Secuestraron elementos: Recuperaron 4 bicicletas, un arma de fuego y herramientas durante los operativos.
- Detuvieron a una persona: Un individuo fue aprehendido por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.