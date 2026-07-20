El video de la pelea entre policías e hinchas de la Selección argentina en Mendoza

En ese momento, según el Ministerio de Seguridad, una joven de 20 años agredió a una auxiliar policial y luego se sumaron otras dos personas de 28 y 21 años. Uno de ellos incluso golpeó con un parlante a uno de los policías, hiriéndolo en la cabeza, mientras que otro efectivo también fue golpeado. Finalmente, los tres hinchas fueron detenidos y llevados a la comisaría.

Una vez allí se comprobó que uno de los detenidos, el de 28 años, ya tiene antecedentes policiales por robo agravado en grado de tentativa, robo simple y amenazas simples en contexto de violencia de género.

El video de la pelea entre hinchas y policías en Mendoza

Cómo están los policías que intervinieron en la pelea

Los tres efectivos policiales, luego del operativo, tuvieron que ser atendidos en la Clínica Francesa. Allí se los revisó y se determinó que: una auxiliar de 30 años sufrió politraumatismos y lesiones en una mano; un oficial principal de 41 años presentó una herida cortante en la ceja derecha que requirió dos puntos de sutura; y un auxiliar de 26 años resultó con politraumatismos y un traumatismo de cráneo con herida cortante en la región frontal.

Van a investigar el accionar de la Policía

A raíz de las imágenes de la pelea, la Inspección General de Seguridad (IGS) ordenó una investigación para establecer si el accionar policial fue correcto o no. Esto se debe a que en los videos se ve cómo una mujer es reducida, pero sigue siendo golpeada por policías.

No obstante, desde la Policía sostuvieron a Diario UNO que el contexto completo no queda reflejado en los videos que circularon y remarcaron que los efectivos actuaron luego de ser atacados. La existencia de tres policías lesionados y las detenciones por agresión al personal forman parte de los elementos que respaldan esa versión, indicaron las fuentes.

La investigación continuará con el análisis de videos, testimonios y demás pruebas para determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio de la pelea entre hinchas y policías y si existió alguna irregularidad en el procedimiento o en la conducta de los uniformados.