Por pérdidas en un acueducto habrá un corte de agua a lo largo del día: en qué zonas

Se trabajará en la reparación de dos pérdidas sobre el Acueducto de calle 50, en su intersección con las calles 116 y 117, en La Plata.

El progreso de las tareas, podría demandar la afectación temporal del suministro de agua en el sector comprendido por las Avenidas 32 a 66; y de 122 a 13.

Si bien la empresa no brindó información sobre los horarios que abarca el arreglo, una vez finalizadas las tareas, el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

corte de agua Se solicita a los usuarios realizar las reservas de agua a su alcance y cuidar el agua de red disponible, limitando su uso.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.