Por pérdidas en un acueducto habrá un corte de agua a lo largo del día: en qué zonas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua programado para hoy lunes 6 de octubre de 2025 en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan las áreas afectadas y los horarios correspondientes.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zonas de Buenos Aires están afectadas por el corte de agua

corte de agua en bs as
Hay dos zonas de Buenos Aires afectadas por un corte de agua este lunes.

  • Se trabajará en la reparación de dos pérdidas sobre el Acueducto de calle 50, en su intersección con las calles 116 y 117, en La Plata.
  • El progreso de las tareas, podría demandar la afectación temporal del suministro de agua en el sector comprendido por las Avenidas 32 a 66; y de 122 a 13.

Si bien la empresa no brindó información sobre los horarios que abarca el arreglo, una vez finalizadas las tareas, el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

corte de agua
Se solicita a los usuarios realizar las reservas de agua a su alcance y cuidar el agua de red disponible, limitando su uso.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

