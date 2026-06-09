Servicio de agua interrumpido por 72 horas: a dónde y a qué hora

Los trabajos prevén la limpieza y colocación del envainado en el tramo de calle Undiano entre Berutti y Brown por 72 horas.

Por esta razón, se realizarán maniobras en la red de agua para mantener el suministro, aunque se anticipa que podrá registrarse una merma de presión en la zona de macro y microcentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pampa Central, Napostá, Mariano Moreno, Villa Ressia y Villa Rosas. En tanto, en Pedro Pico, San Martín y Colón será más notoria la afectación por su cercanía a la traza de la cañería intervenida.

Recomendaciones ante la falta de agua

agua (2)

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.