Servicio de agua interrumpido por 72 horas: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 9 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: en qué zona se verá afectado el servicio por 72 horas
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se han programado tareas de reacondicionamiento en el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen- Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Los trabajos prevén la limpieza y colocación del envainado en el tramo de calle Undiano entre Berutti y Brown por 72 horas.
Por esta razón, se realizarán maniobras en la red de agua para mantener el suministro, aunque se anticipa que podrá registrarse una merma de presión en la zona de macro y microcentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pampa Central, Napostá, Mariano Moreno, Villa Ressia y Villa Rosas. En tanto, en Pedro Pico, San Martín y Colón será más notoria la afectación por su cercanía a la traza de la cañería intervenida.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.