Esta noche hay un corte de agua y podría durar más de 24 horas: qué zonas afecta

Este jueves por la noche se realizará la inspección del tramo “Constitución - Floresta” para evaluar la situación estructural del megaconducto y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su desempeño. Los trabajos se realizan semanalmente de forma programada y en horario nocturno, minimizando el impacto en el suministro de agua potable en las zonas abastecidas por las Estaciones Elevadoras que se encuentran en los tramos del río subterráneo a inspeccionar.

Sin embargo, estas son las zonas que se quedan sin agua a partir de hoy:

El corte de agua es desde las 22:00 horas de este jueves hasta las primeras horas de la tarde de mañana, viernes 7 de noviembre.

Las zonas que se verán afectadas son algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría y en algunos barrios del oeste y sur de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.

aysa realiza operativos en el canal de agua Para llevar a cabo las inspecciones, personal técnico equipado con tecnología avanzada y un mini submarino ROV (vehículo de operación remota) ingresan a los conductos a través de cámaras de acceso, efectuando así video inspecciones en diferentes tramos de los ríos subterráneos.

Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.