Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de hoy jueves hasta mañana en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan las áreas afectadas y los horarios correspondientes.
Esta noche hay un corte de agua y podría durar más de 24 horas: qué zonas afecta
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por un operativo de Inspección de Ríos Subterráneos. Hay varias zonas afectadas
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de asegurar el buen estado del sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) realizará un nuevo operativo de su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2025.
Este jueves por la noche se realizará la inspección del tramo “Constitución - Floresta” para evaluar la situación estructural del megaconducto y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su desempeño. Los trabajos se realizan semanalmente de forma programada y en horario nocturno, minimizando el impacto en el suministro de agua potable en las zonas abastecidas por las Estaciones Elevadoras que se encuentran en los tramos del río subterráneo a inspeccionar.
Sin embargo, estas son las zonas que se quedan sin agua a partir de hoy:
- El corte de agua es desde las 22:00 horas de este jueves hasta las primeras horas de la tarde de mañana, viernes 7 de noviembre.
- Las zonas que se verán afectadas son algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría y en algunos barrios del oeste y sur de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.
Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.