Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de hoy jueves hasta mañana en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan las áreas afectadas y los horarios correspondientes.
Corte de agua: hay varias zonas sin servicio por aproximadamente 20 horas
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por un operativo de Inspección de Ríos Subterráneos. Hay varias zonas afectadas
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de asegurar el buen estado del sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) realizará un nuevo operativo de su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2025.
- Este jueves 16 de octubre de 2025 desde las 22 horas se realizará la inspección del tramo “Saavedra-Morón” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su desempeño.
- El corte de agua será hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, La Matanza, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y en algunos barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.
Los ríos subterráneos son “megacañerías” de hasta 5 metros de diámetro, construidos entre los años 1950 y 2000, interconectados a 35 metros de profundidad. De acuerdo con datos que aporta la empresa, hay 88 km de ríos subterráneos que transportan el agua potabilizada en las plantas. Luego, las Estaciones Elevadoras la impulsan a cañerías de menor tamaño para que llegue a los usuarios. Por lo tanto, estas inspecciones son importantes para anticipar cualquier problema y garantizar la calidad del servicio.
En este sentido, el corte de agua por el operativo tiene como objetivo ver el estado en que están los conductos de los ríos subterráneos por medio de un vehículo de operación remota (mini submarinos ROV), un equipo no tripulado y controlado desde la superficie. Con el apoyo de buzos, que asisten en la inserción de los equipos, se inspeccionan los conductos para evaluar su estado estructural. En esos video inspecciones se genera material fílmico que permite elaborar informes y diagnósticos sobre el estado de los ríos subterráneos, asegurando el buen funcionamiento de la red de distribución.
Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.