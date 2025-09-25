Corte de agua: a qué hora se verá afectado el servicio y en qué zonas

corte de agua en buenos aires (1) Este jueves hay un corte de agua en varias zonas en el Norte del AMBA

Este jueves por la noche se hará la inspección del tramo “Saavedra - Villa Adelina” para evaluar la situación estructural del "megaconducto" y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento. Estas acciones afectarán el funcionamiento de la Estación Elevadora Saavedra y la Estación Elevadora Villa Adelina, por lo cual en algunas zonas del norte del AMBA podría verse afectado el servicio de agua potable.

Los ríos subterráneos son "megacañerías" de entre 2,6 y 4,6 metros de diámetro que transportan agua potable y están interconectados a una profundidad de hasta 35 metros. Para llevar a cabo las inspecciones, personal técnico equipado con tecnología avanzada y un minisubmarino ROV (vehículo de operación remota) ingresan a los conductos a través de cámaras de acceso, efectuando así video inspecciones en diferentes tramos de los ríos subterráneos.

En este sentido, AySA informa que podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio:

22:00 h del jueves 25 de septiembre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente

El corte será en algunas localidades de Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y en algunos barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires.

El servicio se normalizará progresivamen

Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.