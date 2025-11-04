Corte de agua por tiempo indefinido para este miércoles: qué zona afectará

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

corte de agua bs as (1) Hay un corte de agua indefinido en La Madrid.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

Este miércoles 5, se realizarán tareas de mantenimiento sobre el acueducto Las Martinetas, en General la Madrid. Producto de estas tareas, se afectará el servicio de agua con baja presión y/o posible falta de agua en toda la localidad.