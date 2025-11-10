Quiénes son los muertos y los heridos en la tragedia de la Ruta 7

Los dos muertos en el accidente en la Ruta 7 fueron identificados, según explicaron desde el ministerio de Seguridad. Ambas personas eran los choferes de los camiones que chocaron de frente en el kilómetro 1090 a la altura de Potrerillos, en una tragedia en la que también intervino un vehículo ocupado por una familia.
Dos camiones y un auto, en el que viajaba una familia, chocaron en la Ruta 7 a la altura de Potrerillos. Quiénes son los muertos y los heridos
El accidente en la Ruta 7 ocurrió a las 23.40 de este domingo, cuando un camión marca Maldonado cargado con alfalfa se cruzó de carril y chocó de frente contra un camión Volvo que había ingresado a Argentina un rato antes.
Por el accidente, los vehículos se incendiaron y se tuvo que cortar el tránsito durante toda la madrugada, mientras se realizaba un importante operativo en el que intervino Vial, Bomberos, Policías y personal de salud.
Quiénes son los muertos y heridos en el accidente en la Ruta 7
Según datos del ministerio de Seguridad, el chofer argentino que conducía el camión cargado de alfalfa identificado como Fernando SebastiánHeredia. En cambio, el Volvo que se encontró con el otro vehículo de frente, en su carril, se llama Andrés Astudillo González y es de nacionalidad chilena.
La identificación de este último fue más rápida y fácil, ya que poco antes había registrado su ingreso a Argentina.
En tanto, en el Renault Megane viajaba una familia compuesta por Gastón Modesti, de 38 años; Mariet Torfe, de 38 años, Mariana Giménez, de 44 años y una niña de 8 años. Todos de Mendoza. Estos resultaron con golpes, aunque no de gravedad, y fueron trasladados a diferentes centros sanitarios.
Cómo fue el accidente en la Ruta 7
Según la reconstrucción del hecho, el camión manejado por Fernando Heredia se trasladaba hacia el oeste cuando se cruzó de carril e impactó contra el vehículo conducido por Astudillo. Posteriormente, el Renault Megane, en el que viajaba la familia, impactó contra el segundo de los camiones.
Ambos camiones se comenzaron a incinerar y el fuego los consumió por completo, lo que retrasó la identificación del camionero argentino, que luego se supo que era Heredia.
En tanto, por el accidente, se debió cortar el tránsito en la Ruta 7 en el tramo donde ocurrió la tragedia, mientras se realizaban los trabajos que se prolongaron durante toda la madrugada.