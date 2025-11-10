"Se me fue la mano": la frase del detenido por la muerte de una chica de 18 años

Además, el sitio menciona que la causa se maneja con estricta reserva, pero en las últimas horas tomó un giro determinante: quedó detenido Raul Pallares, señalado como el principal sospechoso. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el hombre reconoció que había pactado un encuentro con la joven y admitió haber estado con ella. En su declaración, habría dicho que “se le fue la mano”.

muerte-Emilse-Camila-Barrera La joven Emilse Camila Barrera, una muerte que conmociona a todo Santiago del Estero.

Muerte de la joven de 18 años: supuestos implicados

Otra posibilidad que manejan los investigadores de Santiago del Estero sobre la muerte de la joven, apunta a Dolores Estefanía del Carmen, señalada como la persona que le conseguía clientes a la víctima para presuntos encuentros sexuales. Su rol está siendo analizado por la fiscalía.

Además aparece mencionado René Roberto Juárez en la causa, residente del barrio Banda Verde y propietario de la vivienda donde Emilse habría sido vista por última vez. Hasta el momento, Juárez no declaró ante las autoridades.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando con análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y pericias forenses que buscan reconstruir con precisión las últimas horas de la joven y establecer las responsabilidades en un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad.