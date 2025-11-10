La tranquilidad de la ciudad de Frías de Santiago del Estero se vio sacudida por la aparición del cuerpo sin vida de Emilse Camila Barrera, una chica de apenas 18 años de edad, que fue encontrada con muchos golpes en la madrugada del domingo en una zona montuosa. La muerte conmociona a todos.
"Se me fue la mano": la frase del detenido por la muerte de una chica de 18 años
El aberrante caso que sacude Santiago del Estero, conmociona con la aparición sin vida de una chica y las declaraciones del principal acusado por su muerte
El cuerpo de Emilse Camila Barrera fue descubierto por un hombre de 63 años que pasaba por el lugar y alertó de inmediato a las autoridades.
Según señala diariopanorama.com, personal policial constató que la víctima presentaba un golpe en el rostro con signos de sangrado, lo que llevó a la intervención inmediata de la División Homicidios y de la fiscal de turno, Dra. Natalia Simoes, quien dispuso preservar el lugar y avanzar con la autopsia para determinar la mecánica de la muerte.
Además, el sitio menciona que la causa se maneja con estricta reserva, pero en las últimas horas tomó un giro determinante: quedó detenido Raul Pallares, señalado como el principal sospechoso. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el hombre reconoció que había pactado un encuentro con la joven y admitió haber estado con ella. En su declaración, habría dicho que “se le fue la mano”.
Muerte de la joven de 18 años: supuestos implicados
Otra posibilidad que manejan los investigadores de Santiago del Estero sobre la muerte de la joven, apunta a Dolores Estefanía del Carmen, señalada como la persona que le conseguía clientes a la víctima para presuntos encuentros sexuales. Su rol está siendo analizado por la fiscalía.
Además aparece mencionado René Roberto Juárez en la causa, residente del barrio Banda Verde y propietario de la vivienda donde Emilse habría sido vista por última vez. Hasta el momento, Juárez no declaró ante las autoridades.
Mientras tanto, la investigación sigue avanzando con análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y pericias forenses que buscan reconstruir con precisión las últimas horas de la joven y establecer las responsabilidades en un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad.