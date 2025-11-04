El peor final para un niño de 13 años: se le cayó un arco en la cabeza y lo mató

Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 llegó rápidamente al lugar. Al ser asistido, el niño estaba inconsciente. Sin embargo, fue de camino al hospital donde comenzó a convulsionar y, desafortunadamente, llegó sin signos vitales.

Mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes, y como suele suceder, este camping en San Juan permanece cerrado. Esta muerte ha causado gran consternación en la familia y los amigos de Martín.

san juan, camping El hecho ocurrió en el Camping del Círculo de Oficiales.

La muerte de Martín Páez reaviva el debate sobre la seguridad en espacios recreativos y la necesidad de inspecciones rigurosas sobre estructuras como arcos de fútbol, que deben estar fijadas al suelo para evitar este tipo de siniestros.