El peor final para un niño de 13 años: se le cayó un arco en la cabeza y lo mató

El niño fue trasladado de urgencia al hospital, pero su muerte fue confirmada antes de llegar al lugar

Martín Páez tenía apenas 13 años. 

Un accidente ocurrido el pasado domingo ha causado gran consternación en la vecina provincia de San Juan. Martín Páez, un niño de apenas 13 años, murió luego de que un arco de fútbol colapse y le provoque un golpe en la cabeza que resultó fatal.

La muerte terminó dándose camino al Hospital Rawson, donde el chico fue trasladado inconsciente luego del hecho ocurrido en el Camping del Círculo de Oficiales, en Rawson.

El arco de fútbol cedió e impactó en la cabeza del niño.

Una muerte inesperada

Según las primeras informaciones de la policía, Martín se encontraba jugando cuando se colgó del travesaño del arco, lo que provocó que la estructura cediera y cayera sobre él. De inmediato, su padre y su tío solicitaron ayuda.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 llegó rápidamente al lugar. Al ser asistido, el niño estaba inconsciente. Sin embargo, fue de camino al hospital donde comenzó a convulsionar y, desafortunadamente, llegó sin signos vitales.

Mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes, y como suele suceder, este camping en San Juan permanece cerrado. Esta muerte ha causado gran consternación en la familia y los amigos de Martín.

El hecho ocurrió en el Camping del Círculo de Oficiales.

La muerte de Martín Páez reaviva el debate sobre la seguridad en espacios recreativos y la necesidad de inspecciones rigurosas sobre estructuras como arcos de fútbol, que deben estar fijadas al suelo para evitar este tipo de siniestros.

