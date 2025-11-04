Hace poco más de un año, se vivió un violento episodio de violencia intrafamiliar que pudo haber terminado en tragedia. En una zona rural de San Martín, un hombre golpeó a sus hijos, a su padre y terminó incendiando la casa. Ahora, fue condenado por ese episodio aunque terminó zafando de pasar una década en la cárcel.
Golpeó a sus hijos y a su padre, incendió la casa y lo condenaron a 3 años de prisión
El hombre de 40 años que protagonizó el episodio contra su padre e hijos zafó de una pena mayor a 10 años de cárcel
Marcelo Fornes tiene 40 años y es empleado de una fábrica de productos ubicada en Costa de Araujo, Lavalle. Hasta septiembre del año pasado, vivía con su padre de 77 años y sus dos hijos -de 17 y 13 años- en una finca ubicada en Nueva California, San Martín. Pero un día, esa familia se disgregó por un episodio de violencia extremo.
El 21 de septiembre de 2024, en medio de un Superclásico entre River y Boca, Marcelo Fones había bebido varias cervezas. Esto motivo que comenzó una discusión con sus propios hijos por la falta de $1.000 y le cacheteó la mano a uno de ellos. Uno de los adolescentes le envió un mensaje de audio a una tía pidiéndole que los vaya a buscar porque su padre se había tornado violento una vez más.
Según reconstruyó la causa, Marcelo Fornes le sacó el teléfono celular al joven. En ese momento, el padre del hombre y abuelo de los adolescentes, intentó calmarlo pero terminó en el suelo con un empujón. Incluso luego lo ahorcó.
Mientras los adolescentes huían de la casa en San Martín, el agresor comenzó un incendio en una de las habitaciones y se fue del lugar. Quiso sacar a su padre que no se podía mover, pero este se negó a recibir ayuda. Terminó siendo rescatado de las llamas por un vecino de la finca.
La condena por el episodio de violencia
Desde entonces, Marcelo Fornes estaba detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por utilizar un medio idóneo para crear un peligro común. Arriesgaba una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. El hombre declaró en la causa y entre otras cosas dijo que se puso violento porque había encontrado a sus hijos fumando marihuana minutos antes.
Finalmente, este martes fue condenado en un juicio abreviado donde arregló una pena con el fiscal de San Martín Gustavo Jadur. Terminó recibiendo 3 años de prisión en suspenso -quedó libre- por incendio agravado. En el expediente no se pudo terminar de probar si la agresión contra su padre fue lo que le causó una fractura de cadera al hombre mayor y lo puso en riesgo de vida ante las llamas.