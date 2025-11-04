Golpeó a sus hijos y a su padre, incendió la casa y lo condenaron a 3 años de prisión

El hecho se ventiló en los tribunales de San Martín. Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO

Según reconstruyó la causa, Marcelo Fornes le sacó el teléfono celular al joven. En ese momento, el padre del hombre y abuelo de los adolescentes, intentó calmarlo pero terminó en el suelo con un empujón. Incluso luego lo ahorcó.

Mientras los adolescentes huían de la casa en San Martín, el agresor comenzó un incendio en una de las habitaciones y se fue del lugar. Quiso sacar a su padre que no se podía mover, pero este se negó a recibir ayuda. Terminó siendo rescatado de las llamas por un vecino de la finca.

La condena por el episodio de violencia

Desde entonces, Marcelo Fornes estaba detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por utilizar un medio idóneo para crear un peligro común. Arriesgaba una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. El hombre declaró en la causa y entre otras cosas dijo que se puso violento porque había encontrado a sus hijos fumando marihuana minutos antes.

Finalmente, este martes fue condenado en un juicio abreviado donde arregló una pena con el fiscal de San Martín Gustavo Jadur. Terminó recibiendo 3 años de prisión en suspenso -quedó libre- por incendio agravado. En el expediente no se pudo terminar de probar si la agresión contra su padre fue lo que le causó una fractura de cadera al hombre mayor y lo puso en riesgo de vida ante las llamas.