Condenaron a un "mula" que viajó de México a Mendoza con 50.000 dólares en metanfetaminas

aeropuerto mendoza.jpg El cargamento de metanfetaminas fue detectado en el aeropuerto.

También tenía en su poder 2 teléfonos celulares -de los cuales había borrado toda la información antes de subirse al avión- un papel con anotaciones de números de teléfono y poco dinero en efectivo -$3.680 y 162 pesos mexicanos-.

La condena por el contrabando de metanfetamina

Desde su detención, Carlos Mejía comenzó a ser defendido por el defensor oficial federal Leonardo Pérez Videla. En un principio, el letrado planteó el sobreseimiento del mexicano criticando el origen de la investigación por narcotráfico.

Básicamente planteó que fue una agencia de Estados Unidos que se entrometió en una investigación ilegal en México y además que se violaron derechos del hombre ya que, sabiendo que era una "mula" de un cártel, lo dejaron subir al avión igual con el cargamento de metanfetaminas.

El pedido no prosperó y finalmente el viernes pasado la causa se resolvió en un juicio abreviado donde Carlos Mejía fue condenado por el juez Manuel Pizarro a una pena de 5 años y 2 meses de prisión por tentativa de contrabando de la metanfetamina. Al cumplir la mitad de la condena, podrá solicitar su extradición a México, según adelantaron fuentes judiciales.

El caso de Carlos Mejía fue el segundo de metanfetaminas detectado en el aeropuerto de Mendoza, ya que una mujer también oriunda de México fue encontrada con casi 4 kilogramos días antes y también fue condenada en un juicio abreviado.

Ambas investigaciones tienen un trasfondo social, ya que se detectó que estas "mulas" son casi explotadas por los grandes narcotraficantes de México para hacer el contrabando de las metanfetaminas, al borde de ser considera un caso de trata de personas, según comentaron fuentes vinculadas a la investigación.