El crimen de una mujer inocente en medio de un tiroteo de bandas y una condena menor por falta de testigos

MIguel Ángel Valdivia y Yaqui.jpg Miguel Pollo Valdivia, también víctima de un crimen, se enfrentó a la banda de la Yaqui Vargas.

En un principio estaban imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y todo se encaminaba para enfrentar un juicio por jurado. Pero surgió un problema en la causa: las pericias determinaron que se efectuaron al menos 30 disparos de 5 armas de fuego distintas, mientras que los testigos no ayudaron a precisar quién percutió la bala que derivó en el crimen de Isabel Morales.

Ante la dificultad para sostener la acusación en un juicio por jurado, la fiscal Florencia Díaz Peralta bajó las expectativas y se garantizó una condena tras lograr un acuerdo con los abogados defensores. De esta forma, este lunes los jóvenes fueron condenados por el delito de homicidio en riña a una pena de 3 años y 6 meses de prisión -en el caso de Mariano Valdivia se unificó en 5 años con una condena anterior-.

El juicio abreviado por el crimen fue avalado por la querellante oficial Jimena Villanueva, quien representa a la hija de Isabel Morales, y el fallo fue dictado por la jueza Mariana Gardey.

Barrio Campo Papa (7).jpeg El crimen ocurrió en el Campo Papa. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El crimen de una mujer inocente en una guerra narco

Hablar de narcotráfico en la zona del Campo Papa está íntimamente relacionado con Sandra Yaqui Vargas, la líder de una banda que fue condenada años atrás y ahora se cree que desde la cárcel continuaba gestionando la venta de drogas.

Uno de los grupos que se animó a discutir ese poder fue el de Miguel Ángel Valdivia (24), conocido como Pollo. Supuestamente tenía una gomería en esa zona de Godoy Cruz pero en realidad era un kiosquito de venta de drogas.

Claro que al Pollo Valdivia no le salió nada barato plantarse frente a la Yaqui. El 9 de noviembre de 2021 fue baleado por un soldadito y quedó en silla de ruedas. Finalmente el 7 de marzo de 2024, pocos días después del crimen de Isabel Morales -donde participó su hermano menor-, volvió a ser acribillado a disparos y murió.

En la discusión por el poder narco también se metió una mujer apodada Pato Castro que era socia de la Yaqui en la venta de drogas comenzó a ascender en el poder e intentar ganar el Campo Papa, a tal punto que ambas terminaron enfrentadas y los integrantes de ambas facciones se han enfrentado en varias ocasiones. Más allá del crimen, hoy ambas mujeres están detenidas a disposición de la Justicia Federal.