Ricardo Babillón, secretario general del gremio Judiciales, fue imputado este lunes por cortar calles y entorpecer la circulación vehicular en el ingreso a la Ciudad durante una protesta gremial.
Imputaron al titular de Judiciales por cortar el Nudo Vial durante una protesta por salarios
Ricardo Babillón, de Judiciales, fue imputado por el fiscal Fernando Giunta. El gremio se declaró víctima de "persecución política"
La decisión del fiscal Fernando Giunta fue duramente cuestionada por el gremio de empleados Judiciales, que se manifestó en el Polo Judicial y recibió el apoyo de otros gremios estatales, como el que nuclea a los profesionales de la Salud (Ampros) y UPCN.
La acusación se debe al entorpecimiento de la circulación en el Nudo Vial de ingreso al Gran Mendoza el jueves 16 de octubre último, cuando Judiciales se manifestó por reclamos salariales.
Técnicamente, se le atribuyeron los siguientes delitos: atentado a la autoridad, entorpecimiento de los transportes y atentado leve a la autoridad.
El gremio Judiciales convocó a sus afiliados a manifestarse en las puertas del edificio del Ministerio Público Fiscal. Babillón dijo que "la Justicia inventa causas por orden del mismo gobernador que los designó para ser magistrados" y denunció públicamente "criminalización de la protesta sindical".
Pasadas las 9 de este lunes arribaron columnas de manifestantes.
Gastón Salmaso, tesorero del gremio de empleados Judiciales, también fue citado para ser notificado de una acusación judicial idéntica a la del secretario general Ricardo Babillón.
Otros 2 afiliados de Judiciales también están comprometidos desde lo penal por el corte del Nudo Vial.