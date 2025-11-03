Imputaron al titular de Judiciales por cortar el Nudo Vial durante una protesta por salarios

Técnicamente, se le atribuyeron los siguientes delitos: atentado a la autoridad, entorpecimiento de los transportes y atentado leve a la autoridad.

Ricardo Babillón-Judiciales-Polo Judicial Ricardo Babillón, titular de Judiciales, durante un acto en el Polo Judicial, en la previa de la imputación por corte de calles. Fotos: Matías Pascualetti

El gremio Judiciales convocó a sus afiliados a manifestarse en las puertas del edificio del Ministerio Público Fiscal. Babillón dijo que "la Justicia inventa causas por orden del mismo gobernador que los designó para ser magistrados" y denunció públicamente "criminalización de la protesta sindical".

Pasadas las 9 de este lunes arribaron columnas de manifestantes.

Gastón Salmaso, tesorero del gremio de empleados Judiciales, también fue citado para ser notificado de una acusación judicial idéntica a la del secretario general Ricardo Babillón.

Otros 2 afiliados de Judiciales también están comprometidos desde lo penal por el corte del Nudo Vial.