La defensa del excomisario que busca desvincularse de Walter Bento y su supuesta banda criminal

Los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales comenzaron su alegato defensivo respecto al expolicía. Su turno comenzó en el mediodía del jueves, continuó este viernes y finalizará la semana que viene. Los letrados dedicaron gran parte de su tiempo a cuestionar actitudes y hasta supuestas irregularidades por parte del fiscal que investigó el caso de las coimas, Dante Vega.

Según la tesis de la Fiscalía Federal, cuando Moncho Moschetti (47) era el jefe de Narcoriminalidad del Valle de Uco tambíen mantenía contactos con Diego Aliaga -la presunta mano derecha de Walter Bento para gestionar las coimas y que fue asesinado en 2020-, le brindaba información sobre allanamientos que se iban a realizar y además intentó recuperar un teléfono celular del narcotraficante Walter Bardinella Donoso -otro de los implicados en la banda- cuando fue secuestrado por la Policía.