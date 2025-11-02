Durante este jueves y viernes, y hasta la semana que viene, el megajuicio federal por el cobro de coimas en Mendoza estará centrado en la situación de José Moncho Moschetti (47). Quien era comisario de la Policía de Mendoza busca desvincularse de la presunta banda criminal que lideraba el ex juez federal Walter Bento.
La defensa del excomisario que busca desvincularse de Walter Bento y su supuesta banda criminal
Durante estos días y hasta la semana que viene continuará alegando la defensa de Moncho Moschetti (47), un expolicía acusado de colaborar con Walter Bento
Los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales comenzaron su alegato defensivo respecto al expolicía. Su turno comenzó en el mediodía del jueves, continuó este viernes y finalizará la semana que viene. Los letrados dedicaron gran parte de su tiempo a cuestionar actitudes y hasta supuestas irregularidades por parte del fiscal que investigó el caso de las coimas, Dante Vega.
Según la tesis de la Fiscalía Federal, cuando Moncho Moschetti (47) era el jefe de Narcoriminalidad del Valle de Uco tambíen mantenía contactos con Diego Aliaga -la presunta mano derecha de Walter Bento para gestionar las coimas y que fue asesinado en 2020-, le brindaba información sobre allanamientos que se iban a realizar y además intentó recuperar un teléfono celular del narcotraficante Walter Bardinella Donoso -otro de los implicados en la banda- cuando fue secuestrado por la Policía.
Los abogados defensores del excomisario plantearon que los fiscales del juicio "fundan la acreditación de la existencia del hecho en la insuficiencia del descargo. Buscan confirmar su hipótesis porque no les convence la del acusado, no porque tengan pruebas. 'No es que yo tenga razón, sino que todos los demás están equivocados', es la línea que se ha mantenido".
También criticaron que la Fiscalía Federal "nunca hizo referencia alguna al vínculo de Moschetti con el juez. Excluyeron en su alegato todo este tramo. No pudo, quiso o supo hacer una acusación concreta".
El próximo miércoles continuará la exposición de los abogados defensores, quienes adelantaron que desacreditarán prueba por prueba la tesis de los fiscales sobre el vínculo entre Moncho Moschetti y el ex juez federal Walter Bento.