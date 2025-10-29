La investigación por el femicidio de una mujer que ocurrió hace un año y ahora quedó en foja cero

Eduardo Manuel Casanova femicidio.jpg Eduardo Casanova fue imputado por el femicidio en El Algarrobal.

De esta forma, hasta ahora no hay evidencias ni una hipótesis contra otro sujeto en la causa, por lo que la investigación por el femicidio se encuentra en una nebulosa, a más de un año del día en que se encontró el cadáver calcinado de la mujer en El Algarrobal.

El femicidio en Las Heras

El 26 de agosto de 2024, el cadáver de Pamela Elizabeth Cuello Carreño fue encontrado en un descampado en horas de la tarde. El cuerpo había sido desmembrado, probablemente por el accionar de perros carroñeros. La mujer vivía sobre calle Maipú, a muy pocos kilómetros del descampado donde fue hallado su cadáver en calles Pascual Segura y Zapata.

La víctima fue vista por última vez el 10 de agosto, pero su hermana denunció el paradero el 19 de ese mes debido a que solía ausentarse de su domicilio. La investigación por el femicidio apuntó contra el hombre al que supuestamente solía frecuentar.

El 7 de septiembre, Eduardo Casanova se fue de Mendoza con su pareja y sus tres hijos. El hombre se radicó en la localidad de Villa Mercedes, San Luis. Pero diez días después fue detenido en esa provincia luego de que su mujer denunciara que fue golpeada por el sujeto. No solamente eso, sino que reveló que el hombre fue quien "apuñaló, descuartizó y quemó a Pamela". Sin embargo, las pruebas no sostuvieron esa versión y terminó desvinculado del femicidio.