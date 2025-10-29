La investigación por el femicidio de Pamela Cuello (38) está en foja cero. Oficialmente, desde el martes pasado, el expediente no tiene ninguna persona imputada y tampoco las pesquisas tienen un rumbo claro hacia donde ir, pese a que ya pasó más de un año desde que se encontró el cadáver calcinado de la mujer en Las Heras.
La investigación por el femicidio de una mujer que ocurrió hace un año y ahora quedó en foja cero
El femicidio de Pamela Cuello (38) es uno de los crímenes más difíciles de resolver de los últimos años para la Justicia
Hasta el martes, Eduardo Emanuel Casanova (36) era el único imputado que tenía la investigación por femicidio. Sin embargo, la jueza Miriam Núñez dictó el sobreseimiento y confirmó que quedó desvinculado del expediente.
La magistrada no tuvo mucho que analizar ya que el pedido había sido realizado por la propia fiscal que investiga el crimen, Claudia Ríos, quien consideró que no tenía pruebas para sostener la acusación. De hecho, Eduardo Casanova se encontraba en libertad -en esta causa- desde hace algunos meses.
De esta forma, hasta ahora no hay evidencias ni una hipótesis contra otro sujeto en la causa, por lo que la investigación por el femicidio se encuentra en una nebulosa, a más de un año del día en que se encontró el cadáver calcinado de la mujer en El Algarrobal.
El femicidio en Las Heras
El 26 de agosto de 2024, el cadáver de Pamela Elizabeth Cuello Carreño fue encontrado en un descampado en horas de la tarde. El cuerpo había sido desmembrado, probablemente por el accionar de perros carroñeros. La mujer vivía sobre calle Maipú, a muy pocos kilómetros del descampado donde fue hallado su cadáver en calles Pascual Segura y Zapata.
La víctima fue vista por última vez el 10 de agosto, pero su hermana denunció el paradero el 19 de ese mes debido a que solía ausentarse de su domicilio. La investigación por el femicidio apuntó contra el hombre al que supuestamente solía frecuentar.
El 7 de septiembre, Eduardo Casanova se fue de Mendoza con su pareja y sus tres hijos. El hombre se radicó en la localidad de Villa Mercedes, San Luis. Pero diez días después fue detenido en esa provincia luego de que su mujer denunciara que fue golpeada por el sujeto. No solamente eso, sino que reveló que el hombre fue quien "apuñaló, descuartizó y quemó a Pamela". Sin embargo, las pruebas no sostuvieron esa versión y terminó desvinculado del femicidio.