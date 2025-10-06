Inicio Policiales Femicidio
Causa compleja

Pidieron el sobreseimiento del único sospechoso de un femicidio y el caso quedó en una nebulosa

La investigación por el femicidio de Pamela Cuello, ocurrido hace más de un año, ahora no tiene detenidos, imputados ni sospechoso identificado

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
Pamela Cuello

Pamela Cuello, la víctima del femicidio en El Algarrobal.

El femicidio de Pamela Cuello (38) es una de los casos más difíciles de investigar de los últimos años. En los próximos días se confirmará la desvinculación del único sospechoso que hay por el crimen ocurrido hace más de un año en Las Heras. El expediente pasará a no tener imputados ni sospechosos en la mira.

Eduardo Emanuel Casanova (36) es el único imputado que tiene la investigación por femicidio. Pero en los próximos días, de no mediar sorpresas, será sobreseído de la causa. La jueza Miriam Núñez analizará el pedido que realizó la fiscal Claudia Ríos, quien consideró que no tiene pruebas para sostener la acusación. Lógicamente, la defensora oficial Silvina González coincide con esa postura.

Una vez que se emita ese fallo, el expediente por el femicidio de Pamela Cuello se quedará sin sospechosos. Fuentes judiciales detallaron que no hay evidencias ni una hipótesis contra otro sujeto en la causa, por lo que el caso se encuentra en una nebulosa, a más de un año del día en que se encontró el cadáver calcinado de la mujer en El Algarrobal.

Eduardo Manuel Casanova femicidio.jpg
Eduardo Casanova fue imputado por el femicidio en El Algarrobal.

Eduardo Casanova fue imputado por el femicidio en El Algarrobal.

De todas formas, Eduardo Casanova continuará detenido ya que tiene otras deudas con la Justicia. El hombre está imputado en dos causas por violencia de género contra dos mujeres que se encuentran ya elevadas a juicio.

El femicidio en Las Heras

El 26 de agosto de 2024, el cadáver de Pamela Elizabeth Cuello Carreño fue encontrado en un descampado en horas de la tarde. El cuerpo había sido desmembrado, probablemente por el accionar de perros carroñeros. La mujer vivía sobre calle Maipú, a muy pocos kilómetros del descampado donde fue hallado su cadáver en calles Pascual Segura y Zapata.

La víctima fue vista por última vez el 10 de agosto, pero su hermana denunció el paradero el 19 de ese mes debido a que solía ausentarse de su domicilio. La investigación por el femicidio apuntó contra el hombre al que supuestamente solía frecuentar.

Femicidio El Algarrobal.jpeg
El descampado en El Algarrobal donde hallaron el cuerpo de la v&iacute;ctima del femicidio.

El descampado en El Algarrobal donde hallaron el cuerpo de la víctima del femicidio.

El 7 de septiembre, Eduardo Casanova se fue de Mendoza con su pareja y sus tres hijos. El hombre se radicó en la localidad de Villa Mercedes, San Luis. Pero diez días después fue detenido en esa provincia luego de que su mujer denunciara que fue golpeada por el sujeto. No solamente eso, sino que reveló que el hombre fue quien "apuñaló, descuartizó y quemó a Pamela". Sin embargo, las pruebas no sostuvieron esa versión y terminará desvinculado del femicidio.

Temas relacionados:

Te puede interesar