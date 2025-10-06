Pidieron el sobreseimiento del único sospechoso de un femicidio y el caso quedó en una nebulosa

Eduardo Manuel Casanova femicidio.jpg Eduardo Casanova fue imputado por el femicidio en El Algarrobal.

De todas formas, Eduardo Casanova continuará detenido ya que tiene otras deudas con la Justicia. El hombre está imputado en dos causas por violencia de género contra dos mujeres que se encuentran ya elevadas a juicio.

El femicidio en Las Heras

El 26 de agosto de 2024, el cadáver de Pamela Elizabeth Cuello Carreño fue encontrado en un descampado en horas de la tarde. El cuerpo había sido desmembrado, probablemente por el accionar de perros carroñeros. La mujer vivía sobre calle Maipú, a muy pocos kilómetros del descampado donde fue hallado su cadáver en calles Pascual Segura y Zapata.

La víctima fue vista por última vez el 10 de agosto, pero su hermana denunció el paradero el 19 de ese mes debido a que solía ausentarse de su domicilio. La investigación por el femicidio apuntó contra el hombre al que supuestamente solía frecuentar.

Femicidio El Algarrobal.jpeg El descampado en El Algarrobal donde hallaron el cuerpo de la víctima del femicidio.

El 7 de septiembre, Eduardo Casanova se fue de Mendoza con su pareja y sus tres hijos. El hombre se radicó en la localidad de Villa Mercedes, San Luis. Pero diez días después fue detenido en esa provincia luego de que su mujer denunciara que fue golpeada por el sujeto. No solamente eso, sino que reveló que el hombre fue quien "apuñaló, descuartizó y quemó a Pamela". Sin embargo, las pruebas no sostuvieron esa versión y terminará desvinculado del femicidio.