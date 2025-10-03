Le negaron la domiciliaria al acusado de cometer un femicidio en Guaymallén

femicido Guaymallén video Sandra Sánchez Enzo Valdovino El presunto femicida mira desde la puerta cómo agoniza su víctima.

La jueza María José Cerdera rechazó la posibilidad de un arresto domiciliario e hizo lugar al pedido de la fiscal Claudia Ríos. De esta forma, el hombre continuará alojado en la cárcel mientras avanza la investigación por el femicidio.

El femicidio en Guaymallén

Enzo Valdovino y Sandra Sánchez estaban en pareja desde hacía casi dos décadas. Un mes previo al ataque, la mujer había decidido terminar la relación y ya no convivían en el domicilio de calle Rópolo, en las inmediaciones del Cementerio de Guaymallén.

En las primeras horas de la tarde del martes 2 de septiembre, el jubilado -antes era vigilante de seguridad privada- se dirigió con un flete hasta la propiedad de Guaymallén.

Había acordado con su expareja que se iba a llevar sus muebles del lugar. Se trasladó en la camioneta de un fletero y también lo acompañó su hermano y un sobrino para realizar la mudanza, debido a que el presunto femicida tiene serias dificultades motrices.

Enzo Valdovino femicida (1) Los protagonistas del femicidio eran pareja desde hace casi 20 años.

La primera reconstrucción del hecho apunta a que Enzo Valdovino y Sandra Sánchez se encontraban solos en el interior de la casa cuando comenzó una discusión.

Segundos después, la mujer salió tambaleando hasta la vereda y se desvaneció. Había recibido una puñalada a la altura de la axila izquierda con un cuchillo. Murió a los pocos segundos sin que los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) pudieran hacer algo.

Enzo Valdovino se quedó en el lugar, mirando cómo moría la víctima. Testigos que declararon en la causa aseguraron que el hombre dijo: "Ya no hay más nada por hacer". A los pocos minutos, con la intervención de las autoridades policiales, quedó detenido por el femicidio.