Quién es Matías Ozorio

El triple crimen de Florencio Varela tuvo a tres víctimas: Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Sin embargo, detrás de estos homicidios, la figura de Matías Ozorio crea una gran incógnita.

Ozorio es parte de una familia numerosa del barrio porteño de Barracas. Hincha confeso de Huracán, toda la vida ha trabajado. Incluso, antes de escapar a Perú, él mantenía el monotributo al día. Había pagado seis cuotas en el año, siendo la última en septiembre y se encontraba trabajando en blanco.

Antes de escapar, Ozorio eliminó su cuenta de Instagram, pero una vieja cuenta en Facebook aún guarda fotos de él posando frente al espejo con su uniforme de trabajo, su vida familiar y social. Eran otros tiempos y nadie podía pensar en lo que estaría involucrado.

De hecho, entre sus fotos no se puede hallar nada que dé una pista de ser un peligroso criminal, salvo una foto con una planta de marihuana que empezaba a nacer. Eso es lo más cerca de narcotráfico que se puede hallar sobre él. Hasta que ocurrió el crimen de Florencio Varela.

crimen de florencio varela

Lo curioso es que "Pequeño J" y Víctor Sotacuro Lázaro, el verdulero que conducía el auto de apoyo en el triple crimen, tampoco poseían causas en su contra. Ni la Procunar, ni ninguna agencia poseía sus datos.

Sin embargo, nada de esto evitó que Ozorio pasara de bachero y empleado de limpieza a uno de los narcos más buscados. Para el resto fue igual. Cuando fue detenido en Lima no pidió por nadie. Aceptó callado su destino. Volvió en silencio. Algo que llamó también la atención de los investigadores del triple crimen de Florencio Varela.