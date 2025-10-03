La clave de la Variante Palmira pasa por el desvío de camiones, que no tendrán que ingresar a la zona metropolitana para ir y volver de Chile, por ejemplo. Este desvío, por lógica, ayudará a descomprimir buena parte del tránsito de los accesos Este y Sur.

Según informaron desde Gobierno, la habilitación de la ruta será a las 12.30.

Habilitación de la Variante Palmira

La obra, que transitó los gobiernos nacionales de Mauricio Macri y Alberto Fernández, finalmente será inaugurada este viernes, a 23 días de las elecciones, con presencia del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Variante-Palmira-3 (1).jpg La construcción de la Variante Palmira funcionará como alternativa a la actual ruta 7, descomprimiendo el tránsito internacional a Chile. Archivo

El mapa y los datos para aprovechar de punta a punta la Variante Palmira

La Variante Palmira arranca en el límite entre Palmira y San Roque, en el empalme de la actual RN7, al oeste de la ciudad de San Martín. Mantiene una dirección noreste- sureste que bordea en algunos sectores la margen septentrional del río Mendoza hasta conectar nuevamente con la actual RN40, ya en zona de Agrelo, Luján de Cuyo.

variante palmira ruta paso a chile El mapa de la nueva ruta Variante Palmira.

9 datos útiles -y uno de yapa- para usar la Variante Palmira

Une RN 7 con RN 40, de Palmira a Agrelo

Son 36,5 kilómetros

Doble vía: calzadas de 7,30 metros cada una

Tiene banquina: 3m externas + 1,50m internas (según tramo)

Separador central: 12m con baranda rígida tipo New Jersey

Tiene cruces a distinto nivel (RN, RP, vías ferroviarias, camino YPF)

Atraviesa 20 puentes, incluyendo el que pasa sobre el río Mendoza (Parque Chachingo, Maipú)

Reducción de recorrido comparado con el actual que va por RN7 y RN40: 25 km

Horario de habilitación total: viernes 3 de octubre a las 12.30.

Yapa: el trazo de la Variante Palmira aún no es reconocido por Google Maps, pero sí el comienzo de la ruta.