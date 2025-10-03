Milei en San Rafael: entradas agotadas, streaming y el reclamo clave por dos pasos fronterizos

Almuerzo2024-3 El tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael, tendrá lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones. Foto: edición 2024

Los organizadores informaron que los tickets para el evento tenían un costo de $100.000, esto incluye desayuno, almuerzo y un sector de networking con funcionarios y empresarios y la charla inaugural de la jornada a cargo del economista y socio consultor en Invecq Consulting S.A., Matías Surt. Este disertará aproximadamente 45 minutos sobre actualidad y mercados.

A las 13 comenzará el tradicional almuerzo, aunque aún no hay precisiones del momento exacto en que hablará el Presidente porque dependerá de la organización entre la Oficina del Presidente y el personal de Protocolo a cargo del evento.

Quienes también confirmaron su presencia y un discurso fueron el intendente sanrafaelino y el gobernador Alfredo Cornejo (todos los años asiste).

"Va a haber un balance de lo que sucedió en el año y un balance de la cámara. Vivimos muchas situaciones, con lo cual hay temas de índole provincial y otros departamentales y tendrán ellos que exponer sobre estos temas", explicó Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, en diálogo con Diario UNO.

Almuerzo2024-98 Gabriel Brega y Alfredo Cornejo.

La principal demanda de la Cámara de Comercio sanrafaelina a Milei

Brega afirmó que las demandas del sector son varias, pero que la principal es la habilitación de dos pasos fronterizos para todo tipo de cargas: el Paso Pehuenche -que sólo está habilitado para vehículos livianos- y el Paso Las Leñas.

"El Pehuenche podría descomprimir Los Libertadores significativamente, calculamos que un 15%", estimó el presidente de la Cámara de Comercio sanrafaelina.

"El paso Las Leñas sería el más importante porque es el que mayor factibilidad tiene y, si logramos eso, ese paso sería el más importante de Argentina, donde se beneficiaría todo el país", continuó.

Paso Pehuenche 1.jpg El Paso Pehuenche está habilitado solo para vehículos livianos.

El paso Las Leñas tiene una ventaja estratégica para el sector empresario, porque la salida del lado chileno está a 70 kilómetros del puerto más importante de Chile, que es el puerto San Antonio. Esto, para la Cámara de Comercio sanrafaelina, les permitiría un acceso rápido, más económico y competitivo para cruzar al Pacífico y desde allí entrar al mercado asiático, que hoy está en crecimiento constante.

"Esto también sería complemento para la minería y otras cuestiones que se están trabajando, pero si no tenemos un cruce que sea conveniente y que sea óptimo, va a ser muy difícil que pueda desarrollarse algo", explicó Brega.

Señales de un cambio económico

El presidente de la Cámara de Comercio sanrafaelina reconoció que el sector empresario está sufriendo, que la "recesión" es transversal a todas las provincias y que "estamos bancando todos este momento que esperamos que pronto pase", pero que "no podemos negar que hay un cambio importante en la economía".

javier milei El presidente Javier Milei.

" Milei logró estabilizar la economía y frenar la inflación", afirmó el empresario.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael desestimó incidentes

Como parte de la gira por provincias que realiza el presidente Milei, el libertario visitó Tierra del Fuego y los resultados no fueron muy positivos: visitó varias empresas, como Newsan, pero tuvo que suspender algunas actividades por culpa de enfrentamientos entre libertarios y opositores en las calles.

Brega aseguró que esto de ninguna manera podría pasar en San Rafael: "Marchas siempre tuvimos en todas las ediciones. Siempre vino el gobernador y hubo manifestaciones afuera. Es algo normal ya. No me preocupa para nada porque la seguridad va a ser un operativo muy importante".