Hay alerta amarilla por viento Zonda y las ráfagas pueden ser de 50 km/h en el Gran Mendoza

Sostuvo que el amanecer tendrá una mínima de 16 grados mientras que la máxima treparía a 33 grados durante la tarde. Esto se debe al calentamiento ocurrido durante los últimos días por la circulación de viento norte.

A pesar de esto, hay "chances que el viento Zonda llegue al llano", sostuvo Viale en su reporte meteorológico que dio a Radio Nihuil.

Dónde y cómo será el viento Zonda

Maximiliano Viale detalló que en el Gran Mendoza las ráfagas del viento Zonda podrían llegar en la tarde o hacia el final de la misma con ráfagas que pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora y serán intermitentes.

Explicó que este sábado tendrá la particularidad que no será firme ni sostenido, y será de corta duración, por lo menos en Gran Mendoza.

Viento Zonda Ruta 40 Tunuyán.jpg El viento Zonda será intermitente, y no será sostenido ni firme en el Gran Mendoza durante el sábado. Imagen ilustrativa.

En el resto de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Malargüe, el Valle de Uco, la precordillera, Uspallata, mientras que en la cordillera se esperan fuertes ráfagas de viento y algunas nevadas que podrían ocurrir el domingo.

Después del viento Zonda llega el frío

En la madrugada del domingo se espera el ingreso de un frente frío como sucede luego de un episodio de viento Zonda. Este llegará con fuerte viento sur, pero no sería como el violento episodio ocurrido el viernes pasado.

Las temperaturas serán 12 grados de mínima y apenas 18 grados de máxima, luego de los 33 grados del sábado. Además, será un día gris por la nubosidad.

heladas en zonas productivas mendoza san carlos Luego del viento Zonda se esperan heladas tardías en el Valle de Uco en zonas productivas durante la madrugada del lunes. Imagen ilustrativa. Foto: gentileza Marcelo Casazza.

Ya para el lunes el cielo se despejará y esto provocará temperaturas bajo cero en la zona del Valle de Uco con posibles heladas tardías en zonas de viñas.

Después de todo este proceso que dejará el viento Zonda, desde el martes repuntan las temperaturas que irán en un aumento gradual a marcas típicas para la época.