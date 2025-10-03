El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó calor, viento Zonda y el ingreso de un frente frío

Sábado 4 de octubre

El tiempo continuará algo nublado y cálido, con poca variación térmica. El Zonda se extenderá a sectores del llano, mientras que en la cordillera habrá nevadas.

Máxima: 33°C

Mucho calor y la presencia de viento Zonda en la precordillera para este viernes 3 de octubre.

Domingo 5 de octubre

Llegará un cambio de tiempo con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Se prevén precipitaciones aisladas en la madrugada, condiciones de inestabilidad en cordillera e ingreso de un frente frío, algo habitual después del viento Zonda.

Máxima: 19°C

Lunes 6 de octubre

La semana comenzará con cielo despejado a poco nuboso, heladas parciales y vientos leves del noreste.

Máxima: 20°C

Martes 7 de octubre

Se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

Máxima: 24°C

Miércoles 8 de octubre

El clima continuará estable y cálido, con nuevo ascenso térmico y cielo poco nuboso en cordillera.