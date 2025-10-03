El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó calor, viento Zonda y el ingreso de un frente frío

Sábado 4 de octubre
El tiempo continuará algo nublado y cálido, con poca variación térmica. El Zonda se extenderá a sectores del llano, mientras que en la cordillera habrá nevadas.
- Máxima: 33°C
- Mínima: 15°C
pronostico del tiempo Mendoza-calor.jpg
Mucho calor y la presencia de viento Zonda en la precordillera para este viernes 3 de octubre.
Domingo 5 de octubre
Llegará un cambio de tiempo con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Se prevén precipitaciones aisladas en la madrugada, condiciones de inestabilidad en cordillera e ingreso de un frente frío, algo habitual después del viento Zonda.
- Máxima: 19°C
- Mínima: 12°C
Lunes 6 de octubre
La semana comenzará con cielo despejado a poco nuboso, heladas parciales y vientos leves del noreste.
Martes 7 de octubre
Se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.
Miércoles 8 de octubre
El clima continuará estable y cálido, con nuevo ascenso térmico y cielo poco nuboso en cordillera.