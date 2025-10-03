Inicio Sociedad calor
Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó calor, viento Zonda y el ingreso de un frente frío

Este viernes el termómetro marcará 33°C. El sábado se mantiene el calor agobiante pero el domingo vuelve a bajar la temperatura

Por UNO
Continúan los días cálidos en Mendoza hasta el domingo

Continúan los días cálidos en Mendoza hasta el domingo, cuando ingresará un frente frío.

Cristián Lozano

El pronóstico del tiempo para este viernes y el resto del fin de semana, marca que seguirán los días calurosos con máximas que llegarán a los 33°C y la ocurrencia de viento Zonda en la precordillera. Sin embargo, el domingo vuelve a descender la temperatura por el ingreso de un frente frío. La mayor marca térmica será apenas de 19°C.

La Dirección Contingencias Climáticas anticipó para este viernes 3 de octubre una jornada algo nublada y calurosa, con la presencia de viento Zonda en la precordillera y Malargüe.

  • Máxima: 33°C
  • Mínima: 13°C

Sábado 4 de octubre

El tiempo continuará algo nublado y cálido, con poca variación térmica. El Zonda se extenderá a sectores del llano, mientras que en la cordillera habrá nevadas.

  • Máxima: 33°C
  • Mínima: 15°C
pronostico del tiempo Mendoza-calor.jpg
Mucho calor y la presencia de viento Zonda en la precordillera para este viernes 3 de octubre.

Mucho calor y la presencia de viento Zonda en la precordillera para este viernes 3 de octubre.

Domingo 5 de octubre

Llegará un cambio de tiempo con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Se prevén precipitaciones aisladas en la madrugada, condiciones de inestabilidad en cordillera e ingreso de un frente frío, algo habitual después del viento Zonda.

  • Máxima: 19°C
  • Mínima: 12°C

Lunes 6 de octubre

La semana comenzará con cielo despejado a poco nuboso, heladas parciales y vientos leves del noreste.

  • Máxima: 20°C
  • Mínima: 5°C

Martes 7 de octubre

Se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

  • Máxima: 24°C
  • Mínima: 7°C

Miércoles 8 de octubre

El clima continuará estable y cálido, con nuevo ascenso térmico y cielo poco nuboso en cordillera.

  • Máxima: 28°C
  • Mínima: 9°C

Temas relacionados:

Te puede interesar