pronostico primera semana octubre
Estos son fenómenos característicos de la primavera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico de los próximos tres meses en Argentina y como irá evolucionando la temperatura.
En cuanto a las temperaturas medias para el período octubre-noviembre-diciembre, el pronóstico climático indica que serán normales o superiores a la normal hacia el norte y noreste del país, así como en las provincias de Patagonia. Esta tendencia sugiere una primavera con temperaturas más elevadas que el promedio histórico en gran parte del territorio argentino.
Las provincias del NOA experimentarán temperaturas normales para la estación, mientras que la franja central del país será la zona más afectada por el calor. Específicamente, se esperan temperaturas superiores a la normal sobre Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe, con mayor probabilidad de registrar valores por encima del promedio.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias y altas temperaturas
lluvia
Solo un día se espera a que llegue la lluvia.
Por las fuertes lluvias
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por las altas temperaturas
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.