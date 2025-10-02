pronostico primera semana octubre Estos son fenómenos característicos de la primavera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico de los próximos tres meses en Argentina y como irá evolucionando la temperatura.

En cuanto a las temperaturas medias para el período octubre-noviembre-diciembre, el pronóstico climático indica que serán normales o superiores a la normal hacia el norte y noreste del país, así como en las provincias de Patagonia. Esta tendencia sugiere una primavera con temperaturas más elevadas que el promedio histórico en gran parte del territorio argentino.

Las provincias del NOA experimentarán temperaturas normales para la estación, mientras que la franja central del país será la zona más afectada por el calor. Específicamente, se esperan temperaturas superiores a la normal sobre Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe, con mayor probabilidad de registrar valores por encima del promedio.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias y altas temperaturas

lluvia Solo un día se espera a que llegue la lluvia.

Por las fuertes lluvias

Evitá actividades al aire libre

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por las altas temperaturas