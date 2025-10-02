Julieta Silva pidió un juicio abreviado: qué condena arriesga por agredir a su expareja

Julieta Silva Julieta Silva y Lucas Giménez se casaron, pero todo terminó en una causa judicial.

El delito por el que será condenada serán las lesiones leves agravadas que cometió contra Lucas Giménez, en tanto que quedarán descartados los hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial.

Toda esta situación quedará sujeta a la audiencia del juicio abreviado donde deberá asumir su responsabilidad en los violentos hechos, pese a que días atrás dijo públicamente que las acusaciones eran mentira y que Lucas Giménez la extorsionaba con videos íntimos.

Julieta Silva, complicada con la Justicia

Julieta Silva es recordada en San Rafael (y hasta a nivel nacional) por la muerte de Genaro Fortunato. El entonces novio de la mujer fue atropellado por ella el 9 de septiembre de 2017 cuando salían del bar La Mona, donde habían acudido a bailar. El caso generó un fuerte debate sobre si se trató de un asesinato o fue un accidente vial. La Justicia, en todas sus instancias, se inclinó por la segunda teoría y Julieta Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de cárcel, los que cumplió casi en su totalidad en prisión domiciliaria.

Pasaron los años y Julieta Silva reconstruyó su vida. Se casó con Lucas Adrián Giménez (42), con quien tuvo una hija. Pero a fines de julio pasado volvió a ser noticia tras ser detenida porque el hombre la denunció. Según su declaración, en medio de discusiones de pareja Julieta Silva solía cerrar con llaves el ingreso a la propiedad y hasta le quitaba su teléfono celular. Esta situación duraba varias horas o incluso noches enteras. En un último hecho fue cuando lo habría golpeado en el rostro.

Julieta Silva.jpg Julieta Silva, otra vez será condenada en San Rafael.

Luego de esa denuncia de Lucas Giménez que recayó en los primeros días de julio, Julieta Silva fue imputada y quedó alojada en prisión domiciliaria. Pero el 16 de julio habría cometido un nuevo delito que derivó en su paso a la penitenciaría de San Rafael. Es que la mujer habría contactado a la hija del hombre, con quien tenía una prohibición de acercamiento.