Repararon el socavón del Acceso Sur pero continúan las demoras en el tránsito

Establecieron que hoy van a trabajar en la lateral del Acceso Sur para dejarla en condiciones, y luego avanzarán con la colocación del pavimento en el tramo que fue levantado para acceder hasta el caño cloacal municipal en el que se trabajó desde el lunes cuando se produjo el socavón.

acceso sur socavón obras luján lateral Antes de pavimentar el sector que sacaron para cambiar el caño cloacal, trabajarán en la lateral para dejarla en condiciones. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El municipio de Luján aseguró que para el fin de semana toda la obra quedará terminada y liberada en su totalidad.

Embed - Reemplazaron el caño cloacal y siguen las obras en el Acceso Sur, en Luján

Demoras en el tránsito en el Acceso Sur

Por las obras que todavía continúan entre calles Rawson y Juan José Paso, en el límite de Godoy Cruz y Luján, todavía no habilitaron la totalidad de los carriles del Acceso Sur.

acceso sur socavón obras luján 3 El sector de obra del Acceso Sur quedó señalizado para todos los conductores, debido a que hay solo dos carriles habilitados. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El sector donde sacaron el asfalto para la reparación quedó por ahora con tierra compactada. Cuando le coloquen del nuevo pavimento, el trabajo quedará terminado en su totalidad.

Se prevé que eso ocurra entre este jueves y el sábado, para dar por finalizada la reparación del Acceso Sur y que los usuarios vuelvan a circular con normalidad.