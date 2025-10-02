Inicio Sociedad Acceso Sur
Falta asfaltar

Repararon el socavón del Acceso Sur pero continúan las demoras en el tránsito

Los trabajos se hicieron dentro del tiempo estipulado y resta asfaltar un tramo del Acceso Sur. Por esto, solo habilitaron un carril en cada mano

Por UNO
El tránsito es fluido pero con demoras debido al embudo que se hace el en el sector de obras del Acceso Sur

El tránsito es fluido pero con demoras debido al embudo que se hace el en el sector de obras del Acceso Sur, en Luján. 

Luján de Cuyo cambió el caño cloacal que pasa por debajo del Acceso Sur y las autoridades aseguraron que las tareas se hicieron en tiempo récord gracias al trabajo de más de 100 operarios las 24 horas. El operativo en la zona de Carrodilla continúa debido a que falta asfaltar la calzada y solo fueron habilitados dos carriles en cada sentido. Reiteraron el pedido de circular con precaución y paciencia para evitar accidentes.

Desde la primera hora de este jueves el Acceso Sur quedó habilitado en ambos sentidos, aunque no en su totalidad, sino que se puede circular por dos carriles hacia el norte y otros dos hacia el sur.

Establecieron que hoy van a trabajar en la lateral del Acceso Sur para dejarla en condiciones, y luego avanzarán con la colocación del pavimento en el tramo que fue levantado para acceder hasta el caño cloacal municipal en el que se trabajó desde el lunes cuando se produjo el socavón.

El municipio de Luján aseguró que para el fin de semana toda la obra quedará terminada y liberada en su totalidad.

Demoras en el tránsito en el Acceso Sur

Por las obras que todavía continúan entre calles Rawson y Juan José Paso, en el límite de Godoy Cruz y Luján, todavía no habilitaron la totalidad de los carriles del Acceso Sur.

El sector donde sacaron el asfalto para la reparación quedó por ahora con tierra compactada. Cuando le coloquen del nuevo pavimento, el trabajo quedará terminado en su totalidad.

Se prevé que eso ocurra entre este jueves y el sábado, para dar por finalizada la reparación del Acceso Sur y que los usuarios vuelvan a circular con normalidad.

