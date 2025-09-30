Acceso Sur: cuánto durarán los trabajos para reparar el socavón entre Luján y Godoy Cruz

Hasta cuándo continuarán las tareas en el Acceso Sur por el socavón

Desde la madrugada del martes que se está trabajando arduamente en el socavón que surgió en la calzada media del Acceso Sur, mano al norte, entre el departamento de Lujan de Cuyo y Godoy Cruz. Este desperfecto en la ruta apareció durante la tarde del lunes, y generó un gran caos vehicular, y el cual tardó en normalizarse con los trabajos de la policía de tránsito.

Varias máquinas son las que están trabajando en este sitio que, comenzó siendo un socavón, pero que actualmente es prácticamente una zanja muy grande. Esto se debe a que para poder reparar este desperfecto de un caño cloacal, hay que realizar un trabajo más amplio.

La policía, en conjunto con preventores, estarán realizando trabajos de desvíos con todos aquellos vehículos que vayan mano al norte, mientras que hacia el sur continuará liberada, pero también pidieron circular con mucho cuidado. Los trabajos en el socavón ha llevado a que además haya un realentizamiento del tránsito, por lo que se pide paciencia a los conductores.

acceso sur socavon Se espera que la reparación en el Acceso Sur dure más de 5 días.

Este caño de cloacas que provocó el socavón, es de cemento de la década de 1970, por lo que la tarea de su cambio será más grande de la especulada. De acuerdo a Aguas de Luján, se espera que el trabajo dure, al menos, 5 días en total.

Las alternativas para evitar el Acceso Sur

Miguel Sara, director de Tránsito de Luján, sostuvo que para quienes van desde el este pueden tomar por calle Terrada o Vieytes, y para quienes lo hacen desde el oeste pueden desviarse por el Corredor del Oeste o calle San Martín.

En el Acceso Sur el desvío es por la lateral, por donde los conductores deben circular aproximadamente 50 metros y retoman por la Ruta 40 para seguir camino. Pero por la cantidad de vehículos en la hora pico se generaron grandes demoras.

acceso sur socavon (1) El caño averiado del Acceso Sur tiene más de 50 años.

"El consejo para los conductores es salir con más tiempo de casa, manejar con mucha precaución, tomar distancia del vehículo que está adelante, no circular rápido sino hasta 40 kilómetros por hora, y pensar que al lado mío va un conductor que tiene tanto apuro como yo", destacó Miguel Sara.

"Sorprende la cantidad de vehículos que pasan a alta velocidad pese a toda la señalización e indicaciones que hay. Tienen que entender que no van a llegar antes porque el tapón de vehículos es importante", agregó Sara, a pesar de que dijo que el tránsito es dentro de todo fluido.