Cuál es la mejor época para visitar Aruba y vivir unas vacaciones de ensueño

Si quieres pasar tus vacaciones tirado en la playa tomando sol, haciendo excursiones al aire libre, o simplemente bebiendo cócteles y disfrutando del cálido sol de la tarde, lo ideal es viajar durante la temporada más seca.
playas de aruba
Las playas de Aruba tienen arena blanca y aguas turquesas cristalinas. Imagen: Royal Caribbean.
Meses de lluvia
Entre mediados de agosto y finales de octubre es cuando hay más probabilidad de lluvias en Aruba. Esto se debe a la influencia indirecta de tormentas en otras zonas del Caribe. Afortunadamente, como la isla se encuentra al sur del cinturón de huracanes, los turistas no tienen que preocuparse porque un huracán arruine sus vacaciones.
"En promedio, septiembre recibe menos de dos pulgadas de lluvia, mientras que octubre, noviembre y diciembre registran alrededor de tres pulgadas por mes", revela aruba.com. Así y todo, la lluvia suele ser breve y localizada, en la mayoría de los casos dura solo unos minutos y el sol vuelve a brillar rápidamente.
Destinos turísticos de Aruba
- Playas: las playas más famosas de Aruba incluyen Eagle Beach, con su arena blanca y aguas cristalinas; Palm Beach, vibrante y llena de actividades acuáticas; y Baby Beach, una laguna tranquila ideal para familias.
- Piscina natural: ubicada en el Parque Nacional de Arikok, la exclusiva piscina natural es conocida como "Conchi" o "Cura di Tortuga".
piscina natural aruba
La piscina natural "Conchi" se ubica en el distrito Santa Cruz, en el centro de la isla. Imagen: aruba.com.
- Cueva Guadirikiki: estas cuevas de Aruba tienen estalactitas, murciélagos, arte rupestre, contrastes de luz y sombra. Quedan en el Parque Nacional Arikok y resultan una experiencia ideal para los amantes de la aventura.