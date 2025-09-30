Inicio Sociedad Aruba
Cuál es la mejor época para visitar Aruba y vivir unas vacaciones de ensueño

Si estás planeando conocer las playas paradisíacas de Aruba, y quieres planificar bien tu itinerario, conviene saber cuál es la mejor época para viajar

Paula García
Por Paula García [email protected]
Visita Aruba, un destino al sur del Caribe. Imagen: aruba.com

Las vacaciones son el momento más esperado del año para la mayoría de las personas. Ya sea para descansar de la rutina y recargar energía, para juntarse con amigos o viajar y conocer nuevos destinos. Para quienes están pensando unas vacaciones en una playa paradisíaca, Aruba aparece como una de las mejores opciones.

Aruba es una isla y país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos, ubicada en el sur del mar Caribe, al norte de la costa de Venezuela. Forma parte del grupo de las islas ABC (Aruba, Bonaire, Curazao) y se distingue por sus playas de arena blanca, un clima soleado durante todo el año, y su ubicación fuera del cinturón de huracanes, lo que la hace un destino turístico popular.

La mejor temporada para viajar a Aruba

Según el sitio oficial de promoción turística, Aruba tiene "un clima favorable casi todo el año, pero si deseas reducir al mínimo la probabilidad de lluvia, lo ideal es viajar entre febrero y julio". Durante esta temporada, el destino ofrece días soleados con temperaturas constantes de unos 28ºC y brisas cálidas.

Si quieres pasar tus vacaciones tirado en la playa tomando sol, haciendo excursiones al aire libre, o simplemente bebiendo cócteles y disfrutando del cálido sol de la tarde, lo ideal es viajar durante la temporada más seca.

Las playas de Aruba tienen arena blanca y aguas turquesas cristalinas. Imagen: Royal Caribbean.

Meses de lluvia

Entre mediados de agosto y finales de octubre es cuando hay más probabilidad de lluvias en Aruba. Esto se debe a la influencia indirecta de tormentas en otras zonas del Caribe. Afortunadamente, como la isla se encuentra al sur del cinturón de huracanes, los turistas no tienen que preocuparse porque un huracán arruine sus vacaciones.

"En promedio, septiembre recibe menos de dos pulgadas de lluvia, mientras que octubre, noviembre y diciembre registran alrededor de tres pulgadas por mes", revela aruba.com. Así y todo, la lluvia suele ser breve y localizada, en la mayoría de los casos dura solo unos minutos y el sol vuelve a brillar rápidamente.

Destinos turísticos de Aruba

  • Playas: las playas más famosas de Aruba incluyen Eagle Beach, con su arena blanca y aguas cristalinas; Palm Beach, vibrante y llena de actividades acuáticas; y Baby Beach, una laguna tranquila ideal para familias.
  • Piscina natural: ubicada en el Parque Nacional de Arikok, la exclusiva piscina natural es conocida como "Conchi" o "Cura di Tortuga".
La piscina natural "Conchi" se ubica en el distrito Santa Cruz, en el centro de la isla. Imagen: aruba.com.

  • Cueva Guadirikiki: estas cuevas de Aruba tienen estalactitas, murciélagos, arte rupestre, contrastes de luz y sombra. Quedan en el Parque Nacional Arikok y resultan una experiencia ideal para los amantes de la aventura.

