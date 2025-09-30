Cuál es la mejor época para visitar Aruba y vivir unas vacaciones de ensueño

Aruba es una isla y país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos, ubicada en el sur del mar Caribe, al norte de la costa de Venezuela. Forma parte del grupo de las islas ABC (Aruba, Bonaire, Curazao) y se distingue por sus playas de arena blanca, un clima soleado durante todo el año, y su ubicación fuera del cinturón de huracanes, lo que la hace un destino turístico popular.

La mejor temporada para viajar a Aruba

Según el sitio oficial de promoción turística, Aruba tiene "un clima favorable casi todo el año, pero si deseas reducir al mínimo la probabilidad de lluvia, lo ideal es viajar entre febrero y julio". Durante esta temporada, el destino ofrece días soleados con temperaturas constantes de unos 28ºC y brisas cálidas.