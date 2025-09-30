Abusó de un alumno de 11 años en "tardes de juegos" y fue condenada a 10 años de prisión.

Docente maestra condenada

La mujer, seriamente preocupada por la salud del menor, revisó el teléfono y encontró transferencias por US$700 a través de CashApp provenientes de la docente. En el mismo dispositivo además detectó mensajes y fotos explícitas intercambiadas por Snapchat, una plataforma que permite comunicarse con amigos mediante fotos, videos y mensajes que desaparecen en poco tiempo.

Al descubrirse la situación, y ante la insistencia de su madre, el niño le contó que había mantenido relaciones sexuales sin protección con la maestra Bardfield en su casa.

La docente en su declaración ante las autoridades, admitió haber tenido relaciones sexuales con el menor en una ocasión, aunque intentó responsabilizar al chico, asegurando que él “había hecho avances sexuales” hacia ella esa noche.

Frente a este panorama, y luego de evaluar los testimonios, Bardfield fue acusada formalmente de abuso sexual infantil agravado. Como parte de un acuerdo judicial, Bardfield se declaró culpable del delito de "asalto sexual depredador contra un menor".

El juez de Illinois interviniente en el caso consideró que la gravedad de los hechos hacía imposible una condena en suspenso para la docente y en ese sentido, la condenó a 10 años de prisión efectiva.

Además de la sentencia de cárcel, Bardfield deberá cumplir entre tres años y cadena perpetua de libertad supervisada obligatoria y registrarse como delincuente sexual de por vida.

El juez interviniente le recomendó a la maestra que reciba tratamiento de salud mental mientras permanezca en el sistema penitenciario de Illinois.

Docente maestra culpable La docente admitió durante el juicio haber tenido relaciones sexuales con el menor de 11 años en "tardes de juegos". Foto gentileza foxillinois.com

Violencia sexual contra menores en Estados Unidos

Una serie de estudios del Centro de Investigación de Delitos contra Niños de la Universidad de New Hampshire reveló importante información.

1 de cada 5 niñas y 1 de cada 20 niños son víctimas de abuso sexual infantil;

Entre el 20% de las mujeres adultas y entre el 5% y el 10% de los hombres adultos recuerdan un incidente de agresión o abuso sexual en la infancia;

La violencia sexual afecta al 16% de los jóvenes de entre 14 y 17 años;

Los niños son más vulnerables al abuso sexual infantil entre los 7 y los 13 años.

De acuerdo a un informe elaborado por el Instituto Nacional de Justicia de 2003, tres de cada cuatro adolescentes que fueron agredidos sexualmente fueron víctimas de alguna persona a la que conocían.