Asesinó a puñaladas a su vecino por no pagar derecho de piso y fue condenado a 13 años de prisión.

Condena crimen barrio Un hombre que asesinó a puñaladas a un vecino recién llegado al barrio por no pagar derecho de piso, fue condenado a 13 años de prisión. Foto Google Maps.

Aún así, el hombre agredido manejó malherido hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y al llegar al ingreso a la Guardia se desvaneció y fue rápidamente atendido por los médicos que lograron estabilizarlo, más allá de la gravedad de la herida.

Salinas permaneció internado 23 días en estado grave, en terapia intensiva, pero murió a causa de una afección cardíaca por las lesiones que recibió durante el enfrentamiento.

De acuerdo a fuentes de la investigación, el conflicto entre Rodríguez y Salinas se originó un año antes de la fatal discusión, y según el relato de varios testigos, el condenado pretendía que la víctima pague una especie de “derecho de piso” por ser un nuevo vecino en el barrio.

“Me aplica mafia”, manifestó en varias ocasiones el hombre asesinado y por esa razón las peleas se repetían con frecuencia, hasta que llegó el momento más caliente del enfrentamiento.

Eso ocurrió en horas de la noche del 7 de octubre, alrededor de las 21. Salinas pasaba en su camioneta por la esquina de Ocampo y San Nicolás, acompañado por su pareja y se cruzó con el agresor, quien los insultó desatando una nueva discusión, aunque más violenta.

El joven se bajó del vehículo y le pidió una vez más explicaciones a Rodríguez, y en medio de la pelea el atacante sacó de un bolso que llevaba un arma blanca y le dio varias puñaladas a la víctima, la más grave en el pecho.

Una vez consumada la agresión, el ahora condenado se fugó rápidamente corriendo del lugar, mientras que Salinas, con graves heridas, logró manejar su camioneta hasta el hospital y murió 20 días después tras permanecer internado en estado delicado.

“No era la primera vez que ellos discutían. Rodríguez lo provocaba, dos meses atrás habían discutido. Le pregunté a Jonathan por qué y me dijo que Rodríguez le pedía plata porque dice que tiene que pagar derecho de piso, 'me aplica mafia' me dijo. Como que Rodríguez es el capo del barrio y como hace un año que Jonathan está con nosotros, dice que tiene que pagar derecho piso”, había contado un familiar de la víctima que tenía un comedor comunitario que, curiosamente, era frecuentado por el propio agresor, indicó rosario3.com.

Varios días después del ataque, tras una intensa búsqueda y un trabajo de inteligencia por parte de los investigadores, el atacante fue detenido por un policía que lo reconoció mientras caminaba por las calles Pellegrini y Francia, en la ciudad de Rosario.

Condena crimen hospital Jonathan Salinas, el hombre atacado, murió tras permanecer internado más de 20 días en grave estado en el HECA de Rosario. Foto gentileza rosario3.com

Una vez identificado y tras completarse la documentación en la Fiscalía interviniente a cargo de Lisandro Artacho, la Justicia lo imputó por "homicidio simple".

Casi tres años después del violento asesinato, la causa fue elevada a juicio oral, durante el cual el fiscal Artacho pidió que el acusado fuera condenado a 17 años de prisión.

Sin embargo, el Tribunal Penal Oral de Rosario, integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, María Trinidad Chiabrera y Mariano Aliaule, decidió condenar a Rodríguez a 13 años de prisión efectiva.