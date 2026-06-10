Revés judicial para el hombre que causó el único femicidio de Mendoza en lo que va del 2026

gabriel eduardo Trejo femicidio san martin 2

El femicidio en San Martín

El martes 21 de abril pasado, el cadáver de Carla Magallanes fue encontrado en su casa ubicada en Buen Orden, San Martín. El cuerpo tenía varios golpes pero la herida mortal fue un profundo corte en el cuello que atravesó hasta la médula, producido por un cuchillo de 24 centímetros de largo.

Los primeros testigos apuntaron a que la mujer estaba en pareja con Gabriel Trejo desde hacía 3 años aproximadamente y convivía en ese domicilio hacía 1 año. Pero lo más importante: el viernes anterior al hallazgo habían escuchado una fuerte discusión entre ambos. El lapso temporal es coincidente con el estado de descomposición que tenía el cuerpo.

Gabriel Trejo también tuvo una actitud que puede tomarse como evasiva: escapó del domicilio donde vivía y se mudó a una casa ubicada en Rivadavia, departamento donde también solía moverse. Allí fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la madre de 3 hijas -dos de ellas son mellizas- e imputado por el femicidio.