La Justicia le dio un espaldarazo a la investigación por el único crimen ocurrido en Mendoza en lo que va de 2026 que está calificado como femicidio. Una jueza ordenó que Gabriel Eduardo Trejo (38) continuara alojado en la penitenciaría y arriesgando una pena de prisión perpetua por el asesinato de Carla Johana Magallanes (36), ocurrido en San Martín hace menos de 2 meses.
Revés judicial para el hombre que causó el único femicidio de Mendoza en lo que va del 2026
Una jueza dictó la prisión preventiva de Gabriel Trejo (38), imputado por el femicidio de Carla Magallanes (36), quien fue degollada en su casa de San Martín
Gabriel Trejo está sindicado como el autor del crimen de su pareja, Carla Johana Magallanes (36), quien fue degollada en un domicilio ubicado en San Martín el viernes 17 de abril pasado. El presunto femicida se encuentra desde entonces alojado en el complejo penitenciario San Felipe.
El fiscal departamental, Martín Scattareggi, solicitó la prisión preventiva y este miércoles se realizó una audiencia donde la jueza María del Valle Sierra analizó todas las pruebas del expediente. La magistrada hizo lugar a la medida, teniendo en cuenta además que prácticamente no hubo objeciones por parte de la defensa del presunto femicida.
El femicidio en San Martín
El martes 21 de abril pasado, el cadáver de Carla Magallanes fue encontrado en su casa ubicada en Buen Orden, San Martín. El cuerpo tenía varios golpes pero la herida mortal fue un profundo corte en el cuello que atravesó hasta la médula, producido por un cuchillo de 24 centímetros de largo.
Los primeros testigos apuntaron a que la mujer estaba en pareja con Gabriel Trejo desde hacía 3 años aproximadamente y convivía en ese domicilio hacía 1 año. Pero lo más importante: el viernes anterior al hallazgo habían escuchado una fuerte discusión entre ambos. El lapso temporal es coincidente con el estado de descomposición que tenía el cuerpo.
Gabriel Trejo también tuvo una actitud que puede tomarse como evasiva: escapó del domicilio donde vivía y se mudó a una casa ubicada en Rivadavia, departamento donde también solía moverse. Allí fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la madre de 3 hijas -dos de ellas son mellizas- e imputado por el femicidio.