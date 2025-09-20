El "Caribe chileno": la playa virgen de aguas turquesas y arena blanca

playa la virgen en atacama PlayaLa Virgen es conocida como el "Caribe chileno". Imagen: Chile Travel.

Se destaca por sus cálidas y tranquilas aguas turquesas, como por su arena blanca y fina, que recuerdan a los paisajes del Caribe sin necesidad de salir de Chile. A continuación, te contamos los imperdibles de este destino.

Atractivos de La Virgen

Playa La Virgen es un destino para admirar los paisajes. En la entrada te encontrarás con un mirador natural que permite ver la playa en toda su magnitud y apreciar el entorno desértico y acogedor que tienes ante tus ojos. Con aguas turquesas y un oleaje moderado, es simplemente preciosa.

La mayoría de los turistas llegan en enero y febrero durante los fines de semana largos, según Chile Travel. Muchos practican deportes acuáticos, remo en kayak, paddle surf, o incluso fútbol y vóley de playa.

Hay un solo restaurante en toda la playa y se llama Coral de la Virgen. Entre las opciones culinarias más llamativas encontramos el ceviche de reineta, picada con camarones, salteados con verduras, o tiradito de pescado. Sin embargo, muchos vendedores ambulantes pasan vendiendo la gastronomía típica del lugar, snacks dulces, donas, barquillos, helados, bebidas y más.

playa de atacama En enero y febrero llegan los turistas a las playas chilenas. Imagen: Chile Travel.

¿Cómo llegar a la playa?

Puedes llegar a playa La Virgen, tomando un vuelo desde Santiago a Copiapó, la capital de la Región de Atacama. No es posible llegar en transporte público, por lo que las opciones se reducen a contratar un tour o llegar en auto particular, ya sea propio o alquilado.

Si optas por la segunda opción, desde Copiapó, debes tomar la ruta 5 S o Panamericana Norte para luego desviarte hacia la ruta C358, que lleva a Puerto Viejo. Tras avanzar unos 14 kilómetros, encuentras a la izquierda el camino que te lleva a playa La Virgen.

Puedes alojarte en la propia playa La Virgen en sus cabañas y camping, o buscar opciones de hospedaje en el cercano puerto de Caldera y en la zona turística de Bahía Inglesa, que ofrece una variedad de hoteles, hostales y residencias, según las recomendaciones de Booking.