La playa del Caribe que es un paraíso natural y es una opción económica para tus vacaciones

Estas playas de América del Sur son realmente hermosas. A continuación, hacemos una guía para que conozcas un destino nuevo para tu próximo viaje

Paula García
Por Paula García [email protected]
Descubre el paraíso en Colombia. Imagen: Travelgrafía.

El Caribe es un destino paradisíaco ideal para unas vacaciones en familia, con amigos o pareja. Todo depende de la playas, las actividades y atractivos que elijas para visitar, pues hay Caribe para todos los gustos y presupuestos. En este artículo, exploramos un destino económico que tiene aguas turquesas realmente hermosas.

Dejando de lado lugares paradisíacos como la Riviera Maya, Punta Cana, Salvador de Bahía o San Juan de Puerto Rico, encontramos Santa Marta, en Magdalena, Colombia. Este distrito se ubica en la costa del mar Caribe y es una ciudad portuaria conocida por su ubicación en una bahía, además de ser un destino turístico popular por sus playas, y por su cercanía al Parque Nacional Natural Tayrona.

Según el portal web oficial de promoción turística de Colombia, Santa Marta "es una ciudad que cautiva". Propone paisajes inolvidables, "acoge a todos sus visitantes y los hace sentir como en casa". Como extra, tiene playas de arena blanca con aguas turquesas que se juntan con la selva.

Viaja al Caribe y conoce las playas de Santa Marta. Imagen: Travelgraf&iacute;a.

Las mejores playas de Colombia

Algunas de las mejores playas de Santa Marta se encuentran en el Parque Nacional Natural Tayrona: Cabo San Juan, Bahía Concha (un hermoso balneario con cabañas y restaurantes), Neguanje y Cañaveral, donde hay una excelente zona de camping.

Otros lugares cercanos con paisajes hermosos incluyen el río Buritaca, que se encuentra con el mar, y Palomino, ubicado al sur de Santa Marta, que combina la riqueza de la Sierra Nevada con el mar Caribe.

En este destino hay actividades para todos los gustos, desde perderse en las olas de la playa, hacer buceo, snorkel, y surf, hasta observar las coloridas aves que parecen querer decir algo con sus cantos. También, se puede hacer un recorrido histórico por la ciudad y la visita al corazón de la cultura Tayrona y sus tesoros coloniales.

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los parques m&aacute;s importantes de Colombia. Imagen: parquetayrona.com.

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los parques más importantes de Colombia. Imagen: parquetayrona.com.

Cómo llegar a Santa Marta

La mejor forma de llegar a destino para tus vacaciones es viajar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (SMR), que está ubicado a 16,5 km del centro de la ciudad de Santa Marta y cuenta con vuelos nacionales e internacionales.

Puedes obtener vuelos directos a Santa Marta desde Medellín, Bogotá y Cali, así como también desde la ciudad de Panamá.

