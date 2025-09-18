La playa del Caribe que es un paraíso natural y es una opción económica para tus vacaciones

playa bahia oncha en santa marta Viaja al Caribe y conoce las playas de Santa Marta. Imagen: Travelgrafía.

Las mejores playas de Colombia

Algunas de las mejores playas de Santa Marta se encuentran en el Parque Nacional Natural Tayrona: Cabo San Juan, Bahía Concha (un hermoso balneario con cabañas y restaurantes), Neguanje y Cañaveral, donde hay una excelente zona de camping.

Otros lugares cercanos con paisajes hermosos incluyen el río Buritaca, que se encuentra con el mar, y Palomino, ubicado al sur de Santa Marta, que combina la riqueza de la Sierra Nevada con el mar Caribe.

En este destino hay actividades para todos los gustos, desde perderse en las olas de la playa, hacer buceo, snorkel, y surf, hasta observar las coloridas aves que parecen querer decir algo con sus cantos. También, se puede hacer un recorrido histórico por la ciudad y la visita al corazón de la cultura Tayrona y sus tesoros coloniales.

Parque Tayrona en santa marta El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los parques más importantes de Colombia. Imagen: parquetayrona.com.

Cómo llegar a Santa Marta

La mejor forma de llegar a destino para tus vacaciones es viajar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (SMR), que está ubicado a 16,5 km del centro de la ciudad de Santa Marta y cuenta con vuelos nacionales e internacionales.

Puedes obtener vuelos directos a Santa Marta desde Medellín, Bogotá y Cali, así como también desde la ciudad de Panamá.