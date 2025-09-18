Esta es la explicación por la que no puedes ingresar al banco

Miles de usuarios reportaron un problema para ingresar al home banking y a la app de Banco Galicia esta mañana. Los primeros reportes de inconvenientes llegaron pasadas las ocho, y continúan a media mañana, sin una explicación por parte de la entidad bancaria.

Problemas con Banco Galicia

Personas en la red social Twitter (X) comenzaron a manifestar problemas al ingresar al home banking de Galicia. Según los usuarios más enterados de los movimientos del banco, el problema se produjo debido a tareas de mantenimiento.

Según Downdetector, una página que agrega y analiza estos datos para determinar cuándo están experimentando problemas los clientes de un proveedor de servicios, los usuarios reportaron una gran caída en el banco online.

Muchas personas comenzaron a expresar sus quejas respecto a la caída del home banking.

Cómo funciona un home banking

El home banking funciona como una sucursal virtual del banco, a la que accedes a través de internet desde una computadora, tablet o celular, con tu usuario y contraseña. Para usarlo, tenés que ser cliente del banco, generar tus credenciales y podrás realizar operaciones como consultar saldos, hacer transferencias, pagar servicios e impuestos, y solicitar productos. Las operaciones se realizan de manera online, 24 horas al día, los 7 días de la semana.

El banco Galicia aún no ha emitido ningún comunicado al respecto

Los bancos hacen "mantenimiento home banking" principalmente para cobrar una comisión o tarifa por el servicio y la gestión de las cuentas. Este cargo, que puede ser mensual, trimestral o anual, cubre los costos de la infraestructura tecnológica, la seguridad y la operatividad necesaria para mantener la plataforma de banca en línea activa y segura para los usuarios.

