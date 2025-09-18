Muchas personas comenzaron a expresar sus quejas respecto a la caída del home banking.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Feleig93/status/1968663407214620823&partner=&hide_thread=false QEPD Banco Galicia pic.twitter.com/HiBptIqoYq — Fede (@Feleig93) September 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luisw134/status/1968657514410443067&partner=&hide_thread=false Banco Galicia pic.twitter.com/xnVvxjBYKa — Luis Marchand (@luisw134) September 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabracarli/status/1968649980668719520&partner=&hide_thread=false Día hábil y los forros del Banco Galicia no son capaces de hacer una guardia para arreglar en la madrugada un problema técnico en el home banking ni en la app. Ojalá nunca opten por este banco del orto. @BancoGalicia pic.twitter.com/vMtnZlyiUi — lala (@fabracarli) September 18, 2025

Cómo funciona un home banking

El home banking funciona como una sucursal virtual del banco, a la que accedes a través de internet desde una computadora, tablet o celular, con tu usuario y contraseña. Para usarlo, tenés que ser cliente del banco, generar tus credenciales y podrás realizar operaciones como consultar saldos, hacer transferencias, pagar servicios e impuestos, y solicitar productos. Las operaciones se realizan de manera online, 24 horas al día, los 7 días de la semana.

galicia El banco Galicia aún no ha emitido ningún comunicado al respecto Imagen de Twitter

Los bancos hacen "mantenimiento home banking" principalmente para cobrar una comisión o tarifa por el servicio y la gestión de las cuentas. Este cargo, que puede ser mensual, trimestral o anual, cubre los costos de la infraestructura tecnológica, la seguridad y la operatividad necesaria para mantener la plataforma de banca en línea activa y segura para los usuarios.