Los padres de la nena de 6 años que murió en la escuela por un golpe en la cabeza tomaron una decisión

"Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final. Donar es multiplicar el amor", resumió Ricardo Miqueo, padre de la víctima, en un conmovedor posteo en Facebook.

Luna se cayó durante un recreo en la Escuela N° 117 Islas Malvinas, donde asistía a primer grado, y se golpeó la cabeza contra un banco de cemento.

Según fuentes policiales, desde el establecimiento -ubicado en la calle España al 4500- dijeron que, alrededor de las 14.30, la nena se había tropezado con los cordones desatados de sus zapatillas, una versión que la familia desmintió.

"Cuando yo llegué, la encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada, boca de costado y orinada. Yo trabajo de seguridad en un sanatorio y sabés las veces que me ha llegado gente así, es cuando te da un infarto, entonces me agarró la desesperación", dijo.

La nena había cumplido 6 años el 15 de marzo. Nació apenas arrancó la pandemia de Covid-19 y era hija de Ricardo Miqueo (43) y Danisa Cuello (38), quienes además tienen un bebé que está por cumplir seis meses.

Solamente escuché un rumor de que los cordones los tenía desatados. La agarré en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los até, porque siempre se los ataba con doble nudo", afirmó el hombre.

nena2

Además, se indignó con esa hipótesis, al sostener que "tampoco es el hecho de culpar a una criatura" y "definir que mi hija se tropezó por los cordones, sin saber ni tener una certeza".

Cuando Miqueo fue hasta la escuela, pensó que se trataba de algo leve, ya que le habían avisado a su esposa que había tenido un golpe, que estaba sangrando por la nariz y que tenía "un raspón".

La causa de muerte fue un traumatismo de cráneo y la Fiscalía General de Rosario decidió no solicitar una autopsia.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casín, aseguró que la niña, en la ambulancia, sufrió una broncoaspiración y destacó que se realizó la ablación de los órganos de la nena (riñones, córneas y válvulas cardíacas) en "un acto de inmensa solidaridad".

Fuente: clarin.com