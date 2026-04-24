La DGE activó un operativo obligatorio y urgente con reuniones de padres en todas las escuelas

La convocatoria de la DGE está destinada a padres, madres, tutores y adultos responsables del cuidado de los alumnos.

Y son los directivos de cada escuela los que deben citar a las familias –según cronograma propio- hasta el 6 de mayo para firmar de manera presencial un documento denominado “Responsabilidad parental, acuerdos de convivencia y seguridad integral”.

La DGE compromete a los padres en medio de las amenazas en las escuelas

“La Dirección General de Escuelas (DGE), en el ejercicio de su autoridad pedagógica y en cumplimiento de su deber de garantizar el derecho a la educación en entornos protegidos, emite la presente notificación vinculante. El presente documento establece el marco normativo y operativo ante situaciones de transgresión, delitos de intimidación pública y cualquier evento disruptivo o de emergencia que altere el orden institucional actual o futuro”, reza la circular institucional obligatoria que desde los colegios están enviando a los padres de los alumnos.

En la misma, la DGE detalla que se trata de una acción necesaria “frente a los recientes escenarios emergentes”. Que el Estado ha intervenido activando protocolos y la actuación de diferentes efectores del sistema provincial, y que seguirá velando por el cuidado y la seguridad de la comunidad educativa, pero que “el compromiso de resguardo y protección reviste un carácter recíproco –con la escuela-, sustentado en la observancia estricta de las funciones de guarda”.

dge circular padres amenazas Así arranca la circular de la DGE para los padres de los alumnos de toda la provincia: “Responsabilidad parental, acuerdos de convivencia y seguridad integral”.

Y es en función de ello, que la Dirección General de Escuelas (DGE) garantiza la aplicación efectiva de sanciones administrativas y medidas legales pertinentes a autoridades escolares si correspondiere; y, a su vez, el inicio de acciones legales civiles, patrimoniales, penales - como la de la mamá que fue detenida porque su hijo llevó un arma a la escuela- y contravencionales a los adultos responsables de los menores en casos de intimidación pública, falsa alarma social o cualquier maniobra de perturbación del orden institucional que afecte el normal desarrollo de la jornada educativa.

“Cada despliegue institucional originado por conductas transgresoras o maniobras de perturbación del orden implica una erogación extraordinaria para el Estado que será reclamada patrimonialmente a los adultos a cargo”, indicó la DGE, a cargo de Tadeo García Zalazar.

Citación oficial y obligatoria de la DGE a los padres

La notificación, que llegará a los padres de los alumnos por mail o por cuaderno, es una citación oficial. Y la concurrencia de los adultos citados al establecimiento escolar es “obligatoria”.

DGE protocolo escuelas amenazas 2 Alumnos de Secundaria debieron concurrir a la escuela sin mochila, por protocolo de la DGE. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Si se cumplen los plazos y no hubo asistencia, la escuela deberá “notificar por todos los canales informativos la circular y dará por notificado al adulto responsable”, y, en su caso, si se detecta una omisión de cuidado o actitud negligente por parte de esos padres, la DGE “procederá según la ley, pudiendo ser tipificado como ‘Negligencia’ (según Art. 30 Ley 26.061) con intervención de los organismos de protección y autoridades judiciales”.

Con la firma de la circular de la DGE, el adulto responsable declara conocer las normativas de convivencia y su responsabilidad legal y patrimonial ante situaciones disruptivas como las que se dieron en las últimas semanas en Mendoza, y afectaron el normal desarrollo de las clases en varias escuelas.