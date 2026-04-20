Alumnos de escuelas de Mendoza ingresaron a los colegios sin mochilas tras las amenazas de tiroteos

Estas nuevas medidas que comenzaron a regir la semana pasada, se aplican especialmente en las escuelas en las que tuvieron alguna pintada o tuvieron algún alumno que lo hubiese hecho por las redes.

Operativos de controles en las escuelas de Mendoza

El martes de la semana pasada se conoció el primer caso en un colegio de Las Heras donde encontraron una pintada en el baño de mujeres que alertaba sobre un tiroteo, lo que encendió las alarmas en toda la comunidad educativa.

DGE protocolo escuelas amenazas 3 Las escuelas donde se aplica el protocolo de la DGE son aquellas en las que hubo algún tipo de amenaza por tiroteo.

Esto tomó más trascendencia el miércoles, cuando se registraron las mismas pintadas en más colegios de toda la provincia, pero también del país y de Latinoamérica, lo que hizo pensar a las autoridades que se trata de un reto viral de Tik Tok o Instagram.

Desde este lunes y por varios días los alumnos deben entrar a las escuelas solo con la carpeta, cartuchera y la merienda en una bolsa, por el protocolo de la DGE. Algunos padres indicaron que esto es incómodo para los chicos debido a que deben llevar materiales especiales para algunos talleres, y es posible que pierdan estos elementos por no tener mochilas.