Alumnos de escuelas de Mendoza ingresaron a los colegios sin mochilas tras las amenazas de tiroteos

Varias escuelas de Mendoza aplicó el protocolo confeccionado la semana pasada por la DGE tras la ola de amenazas de tiroteo con pintadas en los baños de los establecimientos. Este lunes, la mayoría de los alumnos tuvo que ir a clases sin mochila, con sus útiles y meriendas en la mano o en bolsas transparentes como medida de prevención.
Este protocolo implicó además que los celadores revisaran los baños y varios sectores de las escuelas para verificar que no hubiese amenazas ni tampoco elementos cono armas o algo que llamara la atención para garantizar la seguridad en el ingreso de los chicos.
Además, otra medida fue la presencia policial en la puerta de los establecimientos para evitar cualquier inconveniente.
Estas nuevas medidas que comenzaron a regir la semana pasada, se aplican especialmente en las escuelas en las que tuvieron alguna pintada o tuvieron algún alumno que lo hubiese hecho por las redes.
Operativos de controles en las escuelas de Mendoza
El martes de la semana pasada se conoció el primer caso en un colegio de Las Heras donde encontraron una pintada en el baño de mujeres que alertaba sobre un tiroteo, lo que encendió las alarmas en toda la comunidad educativa.
Esto tomó más trascendencia el miércoles, cuando se registraron las mismas pintadas en más colegios de toda la provincia, pero también del país y de Latinoamérica, lo que hizo pensar a las autoridades que se trata de un reto viral de Tik Tok o Instagram.
Desde este lunes y por varios días los alumnos deben entrar a las escuelas solo con la carpeta, cartuchera y la merienda en una bolsa, por el protocolo de la DGE. Algunos padres indicaron que esto es incómodo para los chicos debido a que deben llevar materiales especiales para algunos talleres, y es posible que pierdan estos elementos por no tener mochilas.