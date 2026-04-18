Amenazas en escuelas: según la DGE, se trata de un reto viral y ya hay alumnos con ataques de pánico

Grafitis en baños de escuelas con amenazas de tiroteo En 90 escuelas de Mendoza se recibieron este tipo de pintadas y otras formas de amenazas.

Desde la DGE confirmaron que sigue vigente el protocolo por amenazas

García manifestó que el protocolo por amenazas que creó la DGE sigue vigente y que ante una situación de esta índole, los docentes tienen que dar aviso al 911.

En esta tarea interviene la DGE, además del Ministerio de Seguridad y luego, el Ministerio Público Fiscal.

No solo se procede contra quienes hayan emitido las amenazas, sino que la escuela queda protegida: se coloca una consigna policial, que permanece frente a la institución para intervenir ante una situación de peligro.

Por otra parte, entre las sugerencias que las escuelas pueden tomar o no, está la de pedir a los alumnos que asistan sin mochila, por el momento y hasta que pase la crisis.

Recomendaciones a las familias y avance de las causas

Daniela García DGE.jpg Daniela García, jefa de Gabinete de la Dirección General de Escuelas.

En ese contexto, García también apuntó al rol de las familias. Recomendó que madres y padres hablen con sus hijos, revisen sus redes sociales y estén atentos a qué publican y con quiénes se comunican. “En la escuela están cinco horas, el resto del día son responsabilidad de las familias”, planteó. Insistió además en que este tipo de amenazas “no son un chiste”, y advirtió que ya hay alumnos con ataques de pánico o que directamente no quieren asistir a clases.

La funcionaria remarcó que la situación obliga a desplegar recursos que involucran a toda la sociedad, como la presencia policial en las puertas de las escuelas, para contener un fenómeno que se repite.

Al mismo tiempo avanzan las investigaciones judiciales sobre las tres personas imputadas, entre ellas un menor de 16 años por subir la foto de un arma con un mensaje intimidatorio a sus redes sociales, y otro de 17 que llevó una réplica a su escuela. En este último caso también fue imputada su madre, acusada de haber instigado las amenazas. A esto se suman otros cuatro menores identificados que, por su edad, no pueden ser imputados pero fueron citados a declaración informativa. Según García, este criterio se mantendrá “hasta que entiendan que no es una broma”.