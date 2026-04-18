Amenazas en escuelas: según la DGE, se trata de un reto viral y ya hay alumnos con ataques de pánico

Tanto la DGE como la Justicia están tratando de averiguar el motivo por el cual se multiplicaron las amenazas de tiroteos en las escuelas de Mendoza. Al parecer, según contó la jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García -en Radio Nihuil- se trata de un reto viral, que consiste en realizar las amenazas y luego, subir una foto en las redes sociales. Quien lo hace es considerado un líder.
Tal y como lo indicó García, el reto se ha difundido por distintas redes sociales (principalmente TikTok, Instagram y Telegram) y como el tema es muy nuevo, prácticamente no hay antecedentes, por lo que tampoco había un protocolo. Lo tuvieron que crear en pocas horas.
La funcionaria también detalló que ya hay chicos con ataques de pánico y ansiedad, que no quieren asistir a clases, y que esto pasó de ser un juego a ser una situación preocupante y delicada, por la que ya hay tres personas imputadas (dos jóvenes y una mujer adulta).
Desde la DGE confirmaron que sigue vigente el protocolo por amenazas
García manifestó que el protocolo por amenazas que creó la DGE sigue vigente y que ante una situación de esta índole, los docentes tienen que dar aviso al 911.
En esta tarea interviene la DGE, además del Ministerio de Seguridad y luego, el Ministerio Público Fiscal.
No solo se procede contra quienes hayan emitido las amenazas, sino que la escuela queda protegida: se coloca una consigna policial, que permanece frente a la institución para intervenir ante una situación de peligro.
Por otra parte, entre las sugerencias que las escuelas pueden tomar o no, está la de pedir a los alumnos que asistan sin mochila, por el momento y hasta que pase la crisis.
Recomendaciones a las familias y avance de las causas
En ese contexto, García también apuntó al rol de las familias. Recomendó que madres y padres hablen con sus hijos, revisen sus redes sociales y estén atentos a qué publican y con quiénes se comunican. “En la escuela están cinco horas, el resto del día son responsabilidad de las familias”, planteó. Insistió además en que este tipo de amenazas “no son un chiste”, y advirtió que ya hay alumnos con ataques de pánico o que directamente no quieren asistir a clases.
La funcionaria remarcó que la situación obliga a desplegar recursos que involucran a toda la sociedad, como la presencia policial en las puertas de las escuelas, para contener un fenómeno que se repite.
Al mismo tiempo avanzan las investigaciones judiciales sobre las tres personas imputadas, entre ellas un menor de 16 años por subir la foto de un arma con un mensaje intimidatorio a sus redes sociales, y otro de 17 que llevó una réplica a su escuela. En este último caso también fue imputada su madre, acusada de haber instigado las amenazas. A esto se suman otros cuatro menores identificados que, por su edad, no pueden ser imputados pero fueron citados a declaración informativa. Según García, este criterio se mantendrá “hasta que entiendan que no es una broma”.