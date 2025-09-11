Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata.

MdP mujer playa El cuerpo de una mujer fue encontrado en una playa de la ciudad de Mar del Plata y tratan de establecer si se trató de un suicidio. Foto gentileza tn.com.ar

Según las primeras pericias, el cuerpo habría sido expulsado por el mar, ya que se encontraba sobre la arena en la playa ubicada a la altura de la avenida Félix Camet y Fray Luis Beltrán, de la ciudad balnearia.

Según el informe de medios locales, la mujer fue identificada como Verónica Beatriz Sarmiento, de 47 años, quien al momento del hallazgo vestía un pantalón de jean negro, zapatillas blancas y se encontraba con el torso desnudo. Además, el cuerpo no presentaba lesiones visibles y todo indicaría que se trató de un suicidio.

Una vez que las autoridades tomaron conocimiento de la situación, la policía desplegó un amplio operativo para delimitar la zona, profundizar las pericias a través de un relevamiento fotográfico y recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad de ese sector para conocer los últimos movimientos que realizó la mujer.

Después de conocida la lamentable noticia, los familiares utilizaron las redes sociales para despedirla con mensajes conmovedores. “No sé por qué tomaste esta decisión. Si hasta ayer estábamos felices, todas contentas. Nos dejaste con este dolor en el alma, te quiero mucho, donde quiera que estés, cuidame a Maty, que te necesita, te amo”, escribió la hermana de la mujer.

Romina Díaz, a cargo de la fiscalía N° 6 de la ciudad de Mar del Plata, caratuló el expediente como averiguación causales de muerte, y en las ultimas horas se realizaba la autopsia para determinar las causas de su muerte, mientras se tratan de establecer los motivos por los que la mujer tomó la terminante decisión.